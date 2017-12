Oliver receta mejorar en defensa para dejar de depender del acierto ofensivo

El base catalán del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, ha reconocido que el equipo está "dolido" tras haber perdido su condición de invicto en casa en la Liga Endesa, aunque ha precisado que ya han analizado los errores y que ahora les toca ganar Asvel Villeurbanne en la Eurocopa.



"Si ganamos a Asvel quedaremos primeros y nos enfrentaremos a equipos que han quedado segundos, terceros o cuartos de otros grupos y, en principio, no serán rivales tan fuertes. Esperamos vencer para seguir creciendo y continuar mejorando tras la derrota frente al Betis, ante el que no estuvimos al nivel que queremos", ha indicado.



El veterano jugador catalán ha resaltado que al equipo le ha afectado su derrota contra el Betis de este fin de semana, aunque no les queda otra que seguir adelante y enderezar el rumbo.



"Estamos dolidos, pero ya analizamos los errores contra el Betis y ahora debemos seguir, tenemos un encuentro de la Eurocopa que es muy importante y queremos concluir esta fase primeros de grupo", ha señalado.



Oliver ha indicado que el Gran Canaria debe "mejorar en defensa" para impedir que los rivales consigan encestar fácilmente.



"Debemos mejorar defensivamente y evitar que los adversarios nos hagan canastas sencillas, para no depender siempre de nuestro acierto ofensivo. Será importante vencer a Asvel y, a partir del jueves, ya pensaremos en el derbi del sábado en Tenerife. Ante el Betis no estuvimos bien defensivamente y deberemos ser más consistentes", indicó.



El jugador ha destacado que los jugadores del Asvel están actualmente en un buen nivel, por lo que costará ganarles en el Gran Canaria Arena.



"Están jugando muy bien y han conseguido ganar fuera de su casa en nuestro grupo, que es algo complicado. Asvel tiene un equipo muy físico y con jugadores muy polivalentes, así como dos bases muy anotadores de tres puntos a los que deberemos pararlos", ha apuntado.



Por otro lado, Oliver ha ensalzado el papel de los compañeros que están supliendo la ausencia de Shaq McKissic, desvinculado de la entidad isleña por motivos extradeportivos.



"Sé que el club está buscando un refuerzo, pero los jugadores que lo están supliendo, como Xavi Rabaseda, Paulí, Seeley y Eriksson están haciéndolo muy bien, por lo que no hay que poner excusas si falta un jugador o no", ha comentado.