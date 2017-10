Ondrej Balvin: "Ni el Ulm ni nosotros somos el mismo equipo que nos enfrentamos en pretemporada"

El pívot checo del Herbalife Gran Canaria, Ondrej Balvin, dijo que el Ratiopharm Ulm, rival este miércoles en la tercera jornada de la primera fase de la Eurocup de baloncesto, "es un conjunto peligroso, que destaca en el tiro exterior y en el rebote defensivo"



"Ni ellos ni nosotros somos el mismo equipo que nos enfrentamos en la pretemporada. Posee un tiro exterior muy peligroso, aunque no tiene tantos jugadores para rotar como nosotros, y también cuenta con el ala-pívot Isaac Fotu, que es conocido en la Liga española y que está haciendo un buen trabajo", asegura en la web oficial del club amarillo.



Balvin destaca que tanto él como sus compañeros llegan en un buen momento a este partido, tras vencer el pasado domingo al Divina Seguros Joventut en la quinta entrega de la Liga Endesa.



"Ante el Joventut corregimos los fallos que teníamos con anterioridad en defensa y vencimos por una diferencia bastante grande, aunque el encuentro siempre fue competitivo", recuerda.



Por otro lado, el jugador checo lamenta la baja para el choque del ala-pívot granadino Pablo Aguilar, ante un conjunto germano del que destaca que es peligroso en el rebote ofensivo, ya que tiene jugadores "no demasiado altos, pero que van de frente y son bastante duros".



"Pablo es un gran tirador desde el puesto de cuatro y lo estamos echando en falta, porque Pasecniks no está tan acostumbrado a esa posición, aunque estoy seguro de que irá mejorando", comenta Ondrej Balvin.