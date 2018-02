Pablo Laso y Katsikaris esperan que se pueda disputar la Copa del Rey pese a la huelga

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, consideró que "no sería bueno para el baloncesto en general" que la Copa del Rey de Gran Canaria no se disputase por la huelga convocada por el sindicato de jugadores ABP.



"En principio jugamos el jueves contra Unicaja, es lo único que sé", explicó al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Iberostar Tenerife (89-76) por un conflicto del que aseguró que no ha hablado con los jugadores, por lo que no tiene "mucha opinión" al respecto.



"Bastante he tenido esta semana con Olympiacos y Tenerife como para preocuparme de otras cosas", continuó el técnico vitoriano, que recordó que la Copa "es una gran competición no solo en España sino a nivel europeo" al tratarse de un torneo que se ha convertido en "un referente" en todo el continente.

"Espero y deseo que se resuelva el conflicto"

Fotis Katsikaris, entrenador del Iberostar Tenerife, confió en que el conflicto generado entre la ACB y el sindicato de jugadores ABP, que ha convocado una huelga para esta semana, se resuelva y se pueda disputar la Copa del Rey "por el bien del baloncesto".



"Yo espero y deseo que se solucione y que la gente pueda disfrutar de un torneo de tanto prestigio como la Copa", explicó el técnico griego.



Aseguró que aún no ha hablado del problema con sus jugadores. "Esta noche o mañana hablaremos a ver cómo va el tema", añadió tras recordar que no podía posicionarse sobre el asunto y que los jugadores, como el resto de colectivos,"también tienen sus derechos".