Pasecniks: "Mi cuerpo todavía no está preparado para jugar en la NBA"

El pívot letón del Herbalife Gran Canaria Anzejs Pasecniks considera que quizás su cuerpo no esté todavía preparado para jugar en la NBA a tan alto nivel y con tanta intensidad como la exigida en Estados Unidos.



"Allá el juego es muy físico y por ello tomé la decisión de quedarme uno o dos años más en el Herbalife Gran Canaria, donde he mejorado mucho en las tres últimas temporadas", ha indicado en declaraciones facilitadas por la entidad insular el jugador, que fue elegido en el puesto 25 del Draft por el equipo de los Orlando Magic, quien a su vez traspasó los derechos del pívot a Philadelphia 76ers.



"La noche del Draft fue apasionante, aunque el proceso previo fue duro porque nada más acabar la temporada en España solo estuve en casa unas pocas horas, para hacer la maleta y marcharme a Estados Unidos. Allí tuve dos días de adaptación y empecé a entrenar, aunque ha merecido la pena y ahora me siento dispuesto para dar el siguiente paso", ha comentado.



Pasecniks ha afirmado por otra parte que sus objetivos para el próximo curso no diferirán con respecto a los de las últimas temporadas, y de esta forma intentará de nuevo ayudar a sus compañeros y a su equipo para lograr el mayor número de victorias posibles.



"Es bueno que la plantilla se esté cerrando tan pronto y saber quiénes serán mis compañeros, aunque hasta que no empecemos a entrenar no sabremos el verdadero nivel que podrá ofrecer el equipo. Espero que nuestro conjunto sea igual de bueno o incluso mejor que el de las últimas temporadas. Estoy con muchas ganas de empezar a entrenar", ha dicho.



El joven y espigado jugador, de 21 años y 216 centímetros, también ha hablado de la disputa de las próximas Supercopa y Copa del Rey en Gran Canaria, algo que le hace ser muy feliz.



"Tener a nuestra afición junto a nosotros será una gran responsabilidad, pero a su vez un reto apasionante. La última vez que disputamos la Copa del Rey en casa el ambiente era increíble, aunque no pudimos lograr el resultado esperado, y este año tendremos muchas ganas", ha revelado.



Finalmente, sobre la posibilidad de jugar con la selección de su país, ha indicado que es la gran pregunta que le hacen diariamente en Letonia, aunque aún es pronto para saberlo, ya que debe conocer la opinión del Herbalife Gran Canaria y de Philadelphia 76ers para luego tomar una decisión conjunta.