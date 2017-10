Vidorreta: "Si pude superar volver a Bilbao, podré estar centrado en Tenerife"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, admitió que para él será muy especial regresar el domingo a la pista del Iberostar Tenerife, al que dirigió con éxito las anteriores dos campañas, pero cree que la experiencia de haber vuelto a jugar a Bilbao, donde se formó como entrenador, le ayudará a estar centrado.



"Para mí será un día muy emocionante, sin ninguna duda. Pero si pude superar jugar en Bilbao, que es donde yo he nacido como entrenador, creo que tengo la experiencia para saber ser agradecido como debo y estar centrado en los objetivos del Valencia", explicó en una rueda de prensa.



El técnico dijo estar muy agradecido a todos los estamentos del Canarias y recordó como "tras sacar adelante una primera temporada difícil y con el apoyo de una afición maravillosa concluyó con una siguiente temporada histórica".



Vidorreta reveló que se reunió con Nenad Markovic, su sustituto en el Canarias, cuando el bosnio se hizo cargo del equipo. "Él llegó y yo estaba recogiendo, hablamos del Canarias y creo que está dirigiendo al equipo con sentido común, algo parecido a lo que estoy haciendo yo aquí", explicó.



"Se trata de adaptarse a un equipo ganador y a una dinámica que funcionaba y poco a poco dejar su impronta", explicó Vidorreta, que expresó su satisfacción porque Javi Beirán haya vuelto a jugar tras su grave lesión de la pasada campaña.



"Es una gran alegría ver a Javi de nuevo en las canchas después de una lesión muy dura. A él le hubiera gustado participar en todo pero tuvo una relación muy directa en todo lo que se consiguió", explicó Vidorreta, que recordó que era uno de los que participaba en las reuniones que hacían algunos directivos con el núcleo duro de la plantilla.



"Me ha alegrado mucho verlo, que él juegue bien y que nosotros ganemos", añadió Vidorreta, que habló también de la relación que estableció con Rodrigo San Miguel.



"Estoy encantado de haber compartido con él dos temporadas. Creo que también le dejé mi impronta, algo que me ha pasado también otras veces en mi carrera. Además de su garra y entrega se ha dotado de suficiente conocimiento del juego y ha mejorado mucho su rango de tiro. Es uno de los bases más sólidos de la competición", explicó.



Respecto al Tenerife, apuntó que Mike Tobey, que la pasada campaña jugó en el Valencia, "está siendo clave en el rendimiento colectivo e individual, está siendo muy efectivo en la pintura y con su rango de tiro, todos tienen mucha confianza en él y le buscan constantemente".

Pleiss estará en Tenerife pese al esguince, Abalde y San Emeterio son duda

Tibor Pleiss, pívot del Valencia Basket, podrá jugar pese al esguince que sufrió en el tobillo derecho en el choque ante el Obradoiro, y tanto Fernando San Emeterio como Alberto Abalde son duda.



Vidorreta ha explicado que el interior alemán "no va a entrenarse por precaución" pero apuntó que "no es un esguince tan serio como para que peligre su participación pero hacen falta ciertas precauciones".



El técnico bilbaíno confirmó en cambio que contará a partir del entrenamiento matinal de este viernes con Fernando San Emeterio y Alberto Abalde, que se han perdido los dos primeros encuentros ligueros por sendas lesiones musculares. "Cuando veamos su evolución será cuando decidiremos", señaló.



Para el choque del domingo son baja segura el base francés Antoine Diot, lesionado en la rodilla, y el ala-pívot estadounidense Latavious Williams, que sufrió en agosto una fractura por estrés en la tibia derecha.