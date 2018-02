Rabaseda: "Es complicado jugar en la cancha de Gipuzkoa porque allí hace mucho frío"

El alero gerundense del Herbalife Gran Canaria, Xavi Rabaseda, ha indicado que resulta complicado jugar ante el Gipuzkoa debido al intenso frío que hace en su cancha y por el hecho de que el rival vasco se siente más cómodo actuando con ese condicionante.



"Cuando jugaron aquí en la primera jornada fue un partido muy difícil para nosotros. Luego tuvieron un bajón a mitad de la Liga, pero ahora han vuelto a coger una buena dinámica y en su cancha es muy difícil jugar porque hace mucho frío y ellos se sienten más cómodos en ese ambiente", ha señalado el jugador en rueda de prensa.



El internacional español es de la opinión de que, después de haberse impuesto al Tecnyconta Zaragoza en el Gran Canaria Arena, será muy importante ganar este nuevo encuentro en Gipuzkoa.



"Fuenlabrada está a solo un partido de diferencia y si ganamos este tenemos la posibilidad de alcanzarles en la clasificación e igualar así a un rival directo en la Liga", ha dicho Rabaseda en referencia al conjunto madrileño, que también será rival de los grancanarios en la próxima Copa del Rey.



El alero del Herbalife cree que será importante ir partido a partido y que su conjunto esté unido como ya demostró en los recientes encuentros de Liga y Eurocopa ante Zaragoza y Alba Berlín, respectivamente.



"Ahora tendremos este encuentro en una cancha en la que ya digo que hará mucho frío y donde no estamos acostumbrados a jugar. Debemos intentar estar juntos, como ya lo estuvimos ante Zaragoza y Alba de Berlín, para conseguir una victoria que sería muy importante para nosotros", ha manifestado.



Rabaseda ha recordado que el Herbalife ha tenido un difícil mes de enero, aunque lo ha solventado bastante bien.



"En enero estuvimos fuera de la isla más de la mitad del mes, y además con varios lesionados, entre ellos Oriol (Paulí), que tiene una mucha energía y positividad y que nos da un aire especial a la hora de jugar, porque es muy alegre y dinámico. De todos modos, vamos a intentar seguir consiguiendo victorias, que es lo importante", ha dicho.



En el aspecto personal, el jugador se está mostrando bastante acertado en los últimos encuentros, algo que achaca a que está teniendo un mayor protagonismo en el equipo.



"Jugar más minutos me ayuda a demostrar qué tipo de jugador soy y a ayudar más al equipo en todas las facetas del juego, tanto en ataque como en defensa. Me estoy encontrando muy bien en los entrenamientos y en los partidos y espero seguir en esta línea", ha comentado.