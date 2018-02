Radicevic: "Tenemos que mejorar lo que pudimos hacer mal el pasado domingo en Fuenlabrada"

El base serbio de 23 años del Herbalife Gran Canaria, Nikola Radicevic, ha dicho este martes que el Montakit Fuenlabrada es un equipo "muy peligroso", por lo que su conjunto deberá estar muy concentrado para ganar el viernes el partido de cuartos de final de la Copa del Rey.



"Tanto el equipo como yo personalmente tenemos muchas ganas de jugar la Copa, que es una competición espectacular. El partido ante Fuenlabrada será difícil, como cada encuentro de la Copa, al ser una eliminatoria, y más duro aún al haber jugado contra ellos hace pocos días", ha manifestado en rueda de prensa.



Radicevic ha afirmado que no le ha costado acoplarse al Herbalife, al que reforzó a finales del pasado mes de enero, cuando el equipo sufrió lesiones en el puesto de base.



"Es fácil jugar con este grupo, ya que son jugadores increíbles y muy buenas personas. La verdad es que no he tenido un trabajo muy complicado para acoplarme, porque me han aceptado muy bien y además ya conocía el sistema de juego de Luis Casimiro de Sevilla. Estoy disfrutando de estar en este equipo", ha dicho.



De la misma forma, el base serbio reconoce que está disfrutando en la pista tras algún tiempo sin actuar con su equipo de procedencia, el Estrella Roja de Belgrado.



"Creo que voy a seguir en esta línea de ayudar a mi conjunto, empezando por esta Copa, que será la primera vez que la dispute en mi carrera profesional. He escuchado que esta competición es un espectáculo y tengo muchas ganas de jugarla en nuestro pabellón", ha revelado.



Radicevic también ha asegurado que la dura competencia que tiene para ser titular en el Herbalife es positiva.



"Aunque a veces jugamos con dos bases, hay una gran competencia en ese puesto en nuestro equipo y eso es bueno, porque cada uno de nosotros estamos obligados a dar el máximo para ganarnos minutos en la cancha", ha señalado.



En cuanto al encuentro del próximo viernes, vaticina un choque muy igualado.



"Sabemos que Fuenlabrada es un equipo peligroso y que este año está jugando muy bien. Además, la Copa es una competición diferente, porque cada encuentro es eliminatorio, y deberemos jugar con mucha concentración y mejorar lo que pudimos hacer mal el pasado domingo en Fuenlabrada", ha manifestado el jugador balcánico.