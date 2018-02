La afición del Baskonia invade Las Palmas de Gran Canaria tiñéndola de blaugrana

Toparse con algún aficionado del Baskonia este viernes por Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en la zona del Paseo de Las Canteras y en el Parque Santa Catalina, es casi inevitable en el segundo día de la Copa del Rey Gran Canaria ’18, cuando el equipo de Vitoria se enfrenta al Barcelona Lassa.

Más de 1.200 personas se han trasladado a la Isla para apoyar a los suyos y teñir de blaugrana la ciudad capitalina. En los alrededores del Parque Santa Catalina, los aficionados, al ritmo de la Txaranga Bioyzatarrak (grupo musical que toca en cualquier tipo de fiestas o acontecimientos deportivos), fueron caminando en una colorida procesión hacia Araba Etxea, su cuartel general ubicado en la terraza del Museo Elder, en pleno centro neurálgico del carnaval isleño.

“El ambiente copero aquí es genial pero aún falta un poco de organización en cuanto al transporte o aparcamiento. Por lo demás fabuloso”, resalta Mikel, uno de los aficionados presentes en Araba Etxea. Bajo un cielo azul, con el sol campando a sus anchas, Mikel vino preparado a la Isla, incluyendo camisetas y pantalones cortos e incluso el bañador: “Antes de ayer estábamos viendo nevar durante una semana y media, con frío. Entonces vienes aquí y esto es una maravilla”.

Este aficionado es repetidor. Viajó a Gran Canaria en la edición de 2015 de la Copa del Rey, a pesar de que el Baskonia no se clasificara, y ya llevan cuatro años seguidos viniendo a la Isla: “Como nos gustó tanto venimos todos los años a pasar una semana de vacaciones en febrero”.

Respeto al encuentro frente al Barcelona, Mikel espera la victoria, aunque no cree que sea tan contundente como la última (96-72) que lograron contra los jugadores ahora entrenados por Pesic: “Será distinto”.

Cree que su equipo llegará a la final y que el rival será el Real Madrid porque a su juicio parece que si los blancos no llegan “no hay Copa del Rey”. Tiene claro que el partido contra Unicaja “fue un robo descarado, como sucedió en Vitoria contra Andorra” y insinúa que “parece que no pueden perder en la primera fase y eso no hay quien lo cambie”. Sin embargo, deja claro que cuando llegue el enfrentamiento de los de Pablo Laso frente al Canarias los aficionados del Baskonia apoyarán “totalmente” a los aurinegros, sin descartar incluso algún cántico por la falta de Campazzo a Nedovic similar al “era campo atrás”.

Aficionados del Fuenlabrada, Barcelona y Herbalife Gran Canaria. Alejandro Ramos.

Desde el Iberostar Tenerife otro aficionado así lo espera “para que nos den un poquito de fuerzas. Lo que pasa es que contra el Real Madrid es muy difícil, los arbitrajes contra ellos son muy malos, siempre a su favor y hay que luchar contra eso. Si tenemos un buen día por lo menos podremos luchar y plantar cara”, dice Alejandro.

Por parte del rival de los Baskonistas, Óscar (del Barcelona) cree que los de Pedro Martín son “absolutamente favoritos”, aunque “quizá con entrenador nuevo podamos dar una sorpresa”. No es fácil encontrar seguidores del equipo catalán: "Es que este año estamos muy mal", lo justifica Óscar, que destaca el buen ambiente copero en la ciudad capitalina y "sobre todo el clima".

Aficionados del Fuenlabrada y el Baskonia. Alejandro Ramos.

Antes, el anfitrión se enfrenta al Fuenlabrada. Acorán, que se estrena como aficionado en esta edición ve los claretianos con un “70% de posibilidades de pasar” mientras que Iván, de la peña Fuenlabrada Blue considera “una pena las lesiones de Popovich y Sekulic. Pero tenemos un equipo de carácter y esperamos que den todos un paso adelante contra el anfitrión, al que se le puede volver en contra jugar con su público. No tenemos nada que perder”.

Sobre el ambiente de la Copa del Rey en Las Palmas de Gran Canaria, Iván destaca el tamaño de la ciudad, que a su juicio ayuda, ya que en otras “como Barcelona o Madrid se disgrega bastante al ser tan grandes. Además el clima es estupendo, salimos de 5º en Madrid y nos encontramos aquí con 15 cuando llegamos este jueves, que estaba nublado. Maravilloso”.