Los equipos canarios buscan hacer historia ante los todopoderosos Madrid y Barça

El Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria tienen una oportunidad histórica para lograr lo que parece un imposible: una final canaria. Para conseguir lo que sería una machada sin precedentes, tendrán que eliminar a los mismos equipos que ya se disputaron el título en la edición de 2015 en el Gran Canaria Arena: los todopoderosos Real Madrid y Barcelona. Y para ello contarán con el apoyo de todas las aficiones, exceptuando las de los rivales; un empuje fundamental, una fuerza extra que a un solo partido puede convertir en realidad un sueño.

A las 18.00 le toca el turno al Canarias. Javier Beirán asegura que están con mucha ilusión para alcanzar la final: "No queremos que acabe aquí, aunque es muy complicado". Para conseguirlo, el alero aurinegro receta "estar concentrados durante los 40 minutos, porque ya vimos que el Real Madrid remontó en cuartos ante Unicaja. Habrá que hacer las cosas bien, sabiendo que el partido es muy largo, y aunque se nos ponga un poco cuesta arriba tendremos que seguir haciéndolo bien para tener opciones en los últimos minutos".

Su entrenador, Fotis Katsikaris, va más allá y sentencia que los suyos están en la Copa del Rey "para dar la sorpresa", como ya hicieran con el Valencia Basket. "Nosotros vamos a hacer nuestro partido, que no tendrá nada que ver con el que disputamos el pasado domingo en Liga ante ellos, ya que en Madrid no estuvimos con nuestra chispa habitual. Espero un encuentro más tenso".

El técnico espera que los aficionados del pabellón le den ese "plus" extra en un partido que en el que espera controlar el ritmo desde la defensa.

Desde los blancos, Luka Doncic espera un partido "igualdado" y cree que la clave estará en saber mantener la tranquilidad en los momentos finales. Asegura que quien consiga esto, conseguirá el pase a la final. "Nos medimos a un Tenerife del que me preocupa todo, porque tiene jugadores muy buenos como Ponitka y Beirán, y dentro Tobey y Vázquez. Es un conjunto con mucho talento y deberemos salir a tope", ha comentado.

Pablo Laso se ha mostrado más preocupado por su equipo que por el contrario. "La experiencia no te gana partidos y la inexperiencia no te los hace perder. Ellos tienen jugadores muy expertos, como Vasileiadis, Fran Vázquez, Rodrigo San Miguel, White... Poseen un equipo muy sólido y conjuntado, aunque yo me preocupo más de mi equipo, que ha trabajado bien", ha comentado.

Aficionados del Iberostar Tenerife. ACB.

Tampoco le preocupa el ambiente hostil con el que se encontrará: "Nosotros hemos vivido muchas situaciones. Obviamente, el que mejor ambiente va a vivir será el Gran Canaria, que juega en casa. A mí me gustaría hacerlo en Madrid, con 12.000 personas animándonos, pero ahora me preocupa más jugar un buen baloncesto".

Una vez se conozca al primer finalista, le toca el turno al anfitrión. El capitán del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, le ha colgado al etiqueta de favorito al Barcelona Lassa de Pesic tras eliminar al Baskonia. "Ellos son favoritos, porque tienen una gran plantilla y quieren reivindicarse, ya que viven una temporada irregular y creo que veremos su mejor versión".

El ala-pívot que el Gran Canaria saque a relucir su carácter y realice el máximo esfuerzo: "Tenemos una plantilla larga, con muchos jugadores y queremos aprovechar esa circunstancia para actuar con mucha energía y rotaciones".

Luis Casimiro cree que la clave para vencer y llegar a la final pasa por "incrementar el ritmo" del partido porque si lo consiguen les harán correr "y ellos tendrán más problemas a la hora de su transición defensiva. Para eso será fundamental dominar el rebote, y en ese sentido ellos hicieron un gran trabajo en el rebote ofensivo ante Baskonia".

Asegura que el equipo tiene "buenas sensaciones" tras jugar frente al Fuenlabrada, equipo frente al que se sentían "con la obligación de ganar". Ahora, considera que el pase a la final se lo llevará el conjunto "que tenga más acierto y controle el ritmo del partido, y espero que seamos nosotros. Además, aunque estaremos concentrados en nuestro trabajo, sabemos que nuestro público nos va a apoyar y esperamos que el Barcelona se vea un poco intimidado".

En el club blaugrana reconocen estar preocupados por "a motivación que tienen, porque es una Copa del Rey especial para ellos, y cuando juegan con alegría y ritmo son un equipo peligroso", ha dicho Víctor Claver.

El entrenador del Barcelona, Svetislav Pesic, espera a "un rival con mucha intensidad, porque ellos realizan un alto ritmo sobre todo en defensa, y pueden hacer un baloncesto de alto nivel, además contarán con el apoyo de sus aficionados".

El técnico ha recordado además que los claretianos han ganado seis partidos seguidos entre la Liga, Eurocopa y Copa del Rey por lo que recomienda estar "concentrados al cien por cien en nuestro plan de juego".