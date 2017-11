Un irregular Canarias consigue un triunfo claro sobre el Elan Chalon

El Iberostar Tenerife sumó su quinta victoria de la Liga de Campeones FIBA al derrotar a domicilio al Elan Chalon por 61-73, en un duelo que los canaristas empezaron a controlar a partir del tercer cuarto, llegando a tener una diferencia de hasta 18 puntos en este periodo.



El equipo tinerfeño se quitó ese mal sabor de boca que supuso la derrota ante el Tecnyconta Zaragoza el pasado domingo y hoy, pese a tener algunos problemas en los dos primeros cuartos, a partir del tercero supo aprovechar al máximo su juego de ataque, merced a su buena defensa y, sobre todo, el control del rebote defensivo que le permitió correr al contragolpe.



Buen inicio de partido para el cuadro lagunero que tuvo en Nico Richotti a su principal baluarte, anotando diez de los 22 puntos que alcanzó su equipo al término del primer cuarto (18-22).



El equipo francés apretó mucho en el inicio del segundo y, con un parcial de 0-5, logró ponerse por delante en el marcador por primera vez (23-22), pero tras un tiempo de Nenad Markovic, los tinerfeños consiguieron darle de nuevo la vuelta al marcador, tras un parcial de 0-7 (23-29).



A partir de ese momento, el combinado canario no permitió que su rival volviera a ponerles en problemas, y fue en el tercer cuarto cuando los de Markovic dieron la estocada definitiva al partido, cuando apareció Mateusz Ponitka en los primeros momentos de este tercer cuarto.



Siete puntos del polaco y un triple de Richotti pusieron el marcador en la máxima ventaja hasta el momento (28-41), así el equipo tinerfeño castigó bien los errores de los franceses en ataque para marcar diferencias en el marcador e ir cerrando el partido, aunque el conjunto francés no diría aún la última palabra.



Poco a poco las diferencias fueron aumentando. Eran los mejores momentos de un Iberostar Tenerife algo irregular, aunque contundente cuando tuvo oportunidad (30-46).



Pero esa intensidad no la mantuvo el equipo en todo momento, ya que esa diferencia de 16 puntos pareció relajar al equipo insular y el conjunto francés avisó de que podía meterse en el choque. Nuevo parcial importante para el Chalón y un 40-49 a dos minutos de terminar el tercer cuarto y de nuevos las alarmas se encendieron en el bando visitante.



Fue el momento de Tim Abromaitis que con siete puntos casi consecutivos puso las cosas en su lugar antes de concluir el tercer periodo (40-58).



En el último cuarto el Chalon arriesgó ante una floja defensa del cuadro insular, pero que supo mantener las diferencias hasta el final del choque (61-73).