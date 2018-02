Sin sorpresas en el último test antes de la Copa del Rey

El último test liguero previo a la Copa del Rey de Gran Canaria no dejó sorpresas significativas en la parte alta de la tabla, donde el líder Real Madrid recuperó sensaciones tras tres derrotas consecutivas, y Svestislav Pesic se estrenó con una convincente triunfo en el banquillo del Barcelona Lassa.



De los ocho equipos que disputarán el trofeo del KO, perdieron Unicaja, Montakit Fuenlabrada e Iberostar Tenerife, en todos los casos ante rivales también clasificados para un torneo que, si la huelga no lo impide, se disputará en Las Palmas del 15 al 18 de febrero.



Tras tres tropiezos, dos de ellos en Euroliga y otro en Liga, el Real Madrid volvió a la senda del triunfo con una cómoda triunfo ante un Iberostar Tenerife irregular al que le faltó fe y que pagó caro su apagón del segundo cuarto, en el que estuvo seis minutos y medio sin ver aro (89-76).



En Burgos se produjo una victoria relativamente cómoda del vigente campeón, Valencia Basket, en la cancha del debutante San Pablo en un encuentro que empezó a decantar a partir del tercer cuarto, gracias a un gran Fernando San Emeterio, y que les permite cerrar una semana perfecta tanto en Liga Endesa como en Euroliga.



El Barcelona Lassa recuperó la confianza antes de la Copa del Rey con una abultada victoria (90-58) ante el RETAbet Bilbao Basket, en el Palau Blaugrana, donde el técnico serbio Svestislav Pesic, fiel a su filosofía, debutó en el banquillo local con un recital defensivo.



El sábado, un gran tercer cuarto del Baskonia frenó en seco al Unicaja que no pudo lograr la séptima victoria consecutiva y cayó 96-78 en un choque en el que se vio superado por el equipo vitoriano que dio un zarpazo en la zona alta de la clasificación.



El Herbalife Gran Canaria dominó y derrotó al Montakit Fuenlabrada en su cancha del Pabellón Fernando Martín por 66-86, cinco días antes de que ambos conjuntos se midan en los cuartos de final de la Copa del Rey, en un duelo con claro tinte amarillo desde el segundo cuarto.



En Santiago, una canasta del estadounidense Matt Thomas sobre la bocina, en la prórroga, dio al Monbus Obradoiro la victoria sobre el UCAM Murcia (70-68), en un partido marcado por la intensidad defensiva que mostraron ambos equipos, especialmente en una primera parte en la que les costó un mundo encestar.



El Morabanc Andorra consiguió este sábado su cuarta victoria consecutiva en la Liga Endesa (88-81) y, a la vez, ahondó en la crisis del Divina Seguros Joventut, que acumula con nueve derrotas seguidas.



En Madrid el Movistar Estudiantes consiguió una victoria fundamental para su futuro más inmediato tras vencer al Betis por 89-83, con el liderazgo anotador de Sylven Landesberg que se fue hasta los 29 puntos.



Y Gary Neal estableció este domingo un nuevo récord de valoración en el Tecnyconta Zaragoza al sumar 45 en el vital triunfo de su equipo en la cancha de Delteco GBC por 94-99.



El estadounidense catapultó a su equipo con 31 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Esos 45 de eficacia superan los 40 que hizo Bracey Wright en 2011 y es la mejor actuación de la temporada en la Liga Endesa en lo que va de temporada al batir los 42 de Fernando San Emeterio en la décima jornada con el Valencia Basket Club ante el Morabanc Andorra.