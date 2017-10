Los triples del alemán Güenther en el último cuarto condenaron al Gran Canaria

El Herbalife Gran Canaria sufrió en su visita al Ratiopharm Ulm alemán su segunda derrota en esta Eurocup (97-87), en un emocionante encuentro disputado de poder a poder y en el que decidieron los triples del base germano Per Güenther en el último cuarto.



Salvo el 2-0 inicial, el Gran Canaria llevó la batuta en el marcador en el primer cuarto, apoyado en la buena mano de DJ Seeley.



Los pupilos de Luis Casimiro se fueron de 8 puntos (11-19) a falta de 3.55, aunque a partir de ese momento apareció el alero americano Luke Harangody -con pasado en el Valencia Basket- para nivelar la balanza (20-21).



El Gran Canaria, especialmente acertado en ataque al igual que en los encuentros precedentes, finalizó este primer parcial con una alta anotación y tres puntos de renta (23-26).



Sin embargo, en el segundo cuarto el conjunto insular estuvo algo espeso en la ofensiva, lo que aprovecharon los jugadores de Thorsten Leibenath para darle la vuelta al marcador (32-30).



Con todo, los puntos del veterano director de juego Albert Oliver impidieron a los germanos ampliar su ventaja (34-33, a falta de 5.14).



El Herbalife intentó emplearse a fondo en defensa, pero Thompson hizo daño y mantuvo a su equipo en el partido, aunque los amarillos alcanzaron el descanso con una mínima ventaja (43-44) y la impresión de que el partido sería tan emocionante como el amistoso de pretemporada jugado entre ambos conjuntos en la isla (95-93).



El paso por vestuarios vino bien al Herbalife, en especial al dominicano Eulis Báez, quien con 5 puntos consecutivos abrió una pequeña brecha (45-53) y obligó al técnico local a pedir tiempo muerto tras un parcial de 0-9 y con 6.26 por disputarse.



La defensa de presión del 'Granca' fue asfixiante por momentos, pero algún error no forzado unido a un parcial de 13-0 de los anfitriones, con un Akpinar encestando fácilmente de tres, activaron tanto a los jugadores como a los aficionados del Ratiopharm (58-53).



El equipo español no le perdió la cara al partido y gracias a un triplazo del sueco Eriksson empató el choque a 62 puntos, si bien los germanos concluyeron el parcial con una renta de tres puntos (68-65), tras dos postreros tiros libres fallados por Pasecniks.



El arranque del Gran Canaria en el último cuarto fue espectacular con un parcial de 1-9, que puso un esperanzador 69-74 a 7.24 minutos del final, por lo que el técnico alemán paró el choque con tiempo muerto, tras el que su conjunto se recompuso y volteó el electrónico (77-74).



Casimiro respondió con un nuevo tiempo muerto y pidió un último esfuerzo a los suyos para los cuatro minutos restantes, pero un triple de Güenther les complicó aún más el partido (80-74).



Herbalife entró en los tres últimos minutos con siete de desventaja (82-75), pero un nuevo triple estratosférico de Eriksson apretó el choque (82-78).



Güenther, a continuación, prácticamente sentenció con otro (85-78) con menos de dos minutos.



Al final, segunda derrota en la Eurocup de un Herbalife Gran Canarian al que de poco le sirvió el hecho de haberse convertido en el cuarto conjunto que supera la barrera de los 12.000 puntos en la historia de esta competición continental.

