Elías Aretz y Pablo García, dos laureados regatistas con un futuro prometedor

Los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria Elías Leonard Aretz y Pablo García Cranfield, vencedores absolutos de la reciente Semana Olímpica Canaria y ganadores en la clase 420 y del Trofeo Manuel Pazos -instaurado desde este año en reconocimiento al laureado entrenador-, tienen ante sí un prometedor futuro en este deporte.



Grancanarios de nacimiento, si bien descendiente de alemanes el patrón Elías y de madre británica el tripulante Pablo, el próximo año finalizarán un exitoso ciclo en 420 y pasarán a 470, embarcación que a diferencia de la anterior sí compite en Juegos Olímpicos, evento con el que sueñan participar, tal vez en Tokio 2020.



Elías Aretz, de 19 años y estudiante de un ciclo superior de Náutica, empezó a practicar la vela a los 9 años en Puerto Rico, en Optimist, animado por el entrenador Pillo, y se enganchó a este deporte.



Adscrito al Club Suroeste de Mogán hasta los 15 años, cuando pasó al Náutico grancanario porque en su anterior club no había embarcaciones de 420, fue campeón de Canarias en Optimist y de España juvenil de 420, clase donde también fue campeón Mundial por equipos con el Náutico grancanario, el pasado verano en el Lago de Garda (Italia).



Pablo García, que con 16 años estudia primero de Bachiller en el Colegio Británico, fue campeón de Canarias individual y por equipos en Optimist, y también navegaba como patrón en 420, hasta que hace unos siete meses empezó a competir junto a Elías Aretz.



"Fue algo que fluyó y cuadró, pero no sabría decir por qué. Nos sentamos, hablamos, y decidimos que Pablo sería tripulante y yo patrón. En el barco ninguno de los dos hace menos que el otro", asegura Elías.



Ser tripulante exige un gran esfuerzo físico y además "tienes que estar pendiente de muchas cosas. Me ha gustado mucho el cambio de patrón a tripulante, porque ahora voy fuera del barco, lo veo entero, y siento mucho más la velocidad", dice Pablo.



La clave del éxito para un barco con dos regatistas, añade Elías, es la compenetración, y mientras uno está concentrado en la embarcación el otro va aportando información. "En nuestro barco decidimos entre ambos, porque siempre es mejor tener dos opiniones que una".



Elías considera que en Canarias hay varios barcos de 420 con un gran nivel, lo que hace que las tripulaciones se exijan mucho entre sí, y que difícilmente se sepa de antemano quién va a ganar cada prueba.



En la Semana Olímpica Canaria participaron catorce barcos en esta clase, todos con tripulaciones canarias, y les hizo mucha ilusión ganar el Trofeo Manuel Pazos. "Manolo no nos había entrenado, pero es un ídolo a seguir", afirma el patrón.



Elías y Pablo, que se ejercitan a las órdenes del olímpico Aarón Sarmiento y de Iván Morales, no arrancaron la nueva temporada con buen pie.



"Participamos en la Copa de España en Mallorca, en la que había poco viento, y nos costó estar a nuestro mejor nivel. Al final quedamos novenos, porque somos una de las tripulaciones más pesadas, y con escaso viento estamos en desventaja", manifiesta Elías.



Los dos jóvenes entrenan cuatro días a la semana en el agua, en sesiones de hasta cinco horas los fines de semana, y complementan su puesta a punto en el gimnasio Sailing Box Taining, con el preparador físico Samuel Díaz.



Elías Aretz manifiesta que están "muy fuertes" y con muchas ganas, y que lo pasan muy bien durante las sesiones de entrenamiento.



Asimismo, considera que la clave para estar en los primeros puestos es una combinación de técnica y físico, porque las embarcaciones con las que compiten tienen unas características muy similares.



Entre los próximos retos de Elías y Pablo se encuentra ganar el campeonato de España a disputar en Vigo, en Semana Santa de 2017, e intentar acudir al Mundial en Australia.



"Está complicado, porque cuesta demasiado dinero, y si no vamos sí iremos con seguridad al campeonato de Europa en Atenas", dice Elías.



Tras esa competición, ambos pasarán a 470, donde tienen terreno ganado, ya que Elías posee una embarcación de esta clase.



"Pesamos mucho y tenemos cuerpo para otro barco, por lo que competiremos en una clase olímpica. Ahora mismo tenemos el peso ideal para navegar en 470, pues entre los dos sumamos unos 129 kilos. Sería un sueño ir a una Olimpiada y ese es nuestro objetivo", afirma Pablo.



Elías tiene a los olímpicos grancanarios Luis Doreste y Tara Pacheco como ídolos, y también siente un gran aprecio por quienes han sido sus entrenadores: Pillo, David López, Pacuco Díaz, Mariano Laforet y ahora Aarón Sarmiento e Iván Morales.



Pablo también idolatra a Luis Doreste, de quien resalta que ha sido el mejor del mundo en diferentes clases, y señala de sus actuales entrenadores que Aarón les ayuda mucho en cuanto a la táctica y la técnica, y que Iván les apoya en el tema psicológico y la mentalidad con la que deben afrontar las regatas, y cómo recuperarse para las siguientes.



De momento, Elías Aretz y Pablo García no se han planteado entrenar fuera de las islas, y el primero de ellos incluso reconoce que estaría encantado de que hubiese un Centro de Alto Rendimiento en Canarias, donde resalta que hay un "gran nivel" en todas las clases.