Adrián López se perderá los partidos ante la UD Las Palmas por lesión de hombro

El delantero del Deportivo Adrián López se perderá, como mínimo, los partidos de Copa del Rey y Liga ante la UD Las Palmas por una lesión de hombro que se produjo ante el Girona este lunes (1-2) y que, en principio, no requerirá de cirugía.



El club coruñés informa en el parte médico que Adrián "sufrió un traumatismo directo al final del partido frente al Girona sobre la cara lateral de su hombro derecho".



"Esto le ha provocado una lesión en la articulación acromioclavicular. Realizadas las pruebas iniciales, todo parece indicar que no requerirá cirugía para volver a jugar sin limitaciones", apunta el Deportivo, que no ofrece los plazos de recuperación del jugador.



El Deportivo añade que "esta semana se le realizarán otras pruebas complementarias" y explica que el futbolista ya ha iniciado el tratamiento de recuperación.



Adrián está descartado para medirse este jueves a la UD Las Palmas en Copa del Rey y también para la siguiente cita de la temporada, ante el conjunto canario el lunes en la décima jornada de LaLiga Santander.



El jugador cedido por el Oporto portugués reapareció ante el Girona después de un mes de baja por una lesión muscular.



Él, el centrocampista Carles Gil, que se repone de una pubalgia, y el portero Rubén Martínez, que se recupera de una lesión en el pulgar de la mano derecha, son las tres bajas confirmadas para el partido de Copa contra el conjunto canario.



En ese encuentro debutará como técnico del primer equipo Cristóbal Parralo, que se ha hecho cargo del banquillo hasta final de temporada en sustitución de Pepe Mel.