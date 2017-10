Alberto Jiménez: "Vamos a afrontar con seriedad la eliminatoria ante Espanyol"

El centrocampista majorero del CD Tenerife , Alberto Jiménez, ha asegurado que afrontarán "con seriedad" la eliminatoria de Copa del Rey ante el RCD Espanyol que comienza este jueves, ya que la afición blanquiazul "lleva tiempo" sin ver esta competición en el Heliodoro Rodríguez López.



El canterano ha destacado que, aunque son conscientes de la importancia que tendrá el encuentro del próximo domingo ante el CA Osasuna, están centrados solamente en el encuentro de la Copa del Rey, ya que se equivocarían si miran "más allá" del partido ante el cuadro periquito.



"Trataremos de hacer un buen juego en casa para que la afición esté contenta. Creo que la Copa también está para que el entrenador vaya valorando y vea que todos estamos a una", ha comentado.



Alberto Jiménez ha resaltado que, a pesar de que se enfrentarán a un equipo de superior categoría, el CD Tenerife ha demostrado que en casa es "un equipo fuerte e intenso", al tiempo que ha resaltado que, "al final", es un partido de fútbol de once contra once.



"Siempre intento entrenarme al máximo para poder aprovechar, si me dan la oportunidad. Pienso en seguir trabajando para intentar ponerle las cosas complicadas al míster. Quiero estar en el once y debo seguir esforzándome", ha comentado sobre su participación en el equipo de José Luis Martí.



"Todos los que estamos aquí quieren jugar, y tenemos una buena plantilla con grandes jugadores", ha resaltado.



En este sentido, Alberto Jiménez ha comentado que cuentan con una plantilla amplia que les permitirá afrontar con garantías las dos competiciones.



"Es verdad que debemos mejorar a domicilio, ya que creo que estamos haciendo las cosas bien en casa. Tenemos en mente que debemos mejorar y, para eso, debemos seguir entrenando para que cambie la situación", ha concluido.