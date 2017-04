El Athletic quiere recuperar puestos europeos ante una UD que busca mejorar su mala imagen fuera

El Athletic Club recibe este Viernes Santo a la UD Las Palmas en San Mamés con la intención de volver a una zona europea de la clasificación de la que le sacó la derrota de la última jornada frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.



Fue ese encuentro muy decepcionante para el equipo bilbaíno y sus aficionados porque, a pesar de lo que equilibrado del juego, el resultado fue muy claro en el marcador (3-1) y le hizo perder la ventaja en el average particular que tenía con el 1-0 de la primera vuelta en Bilbao.



Los de Ernesto Valverde, en la séptima plaza buena parte del curso, encararon el choque del Estadio de Cerámica sextos y por primera vez en puestos europeos tras 22 jornadas, pero salieron de él octavos y fuera hasta de la opción de repesca que concede la séptima plaza si el Barcelona gana al Alavés la final de Copa.



Por eso, para los leones el choque del viernes es mucho más trascendente que para una UD Las Palmas fuera ya de toda opción europea, que le queda a 14 puntos, y más que alejado del peligro de descenso, que dejó a 16 puntos con el 4-1 de la jornada anterior al Betis en el Estadio Gran Canaria.



A pesar de haber perdido en la última jornada, no está el Athletic en mal momento, ya que ha ganado cuatro de sus seis últimos encuentros y siete de los últimos doce. Y además mostrando una franca mejoría en el juego respecto a la primera vuelta.



Empatados con el séptimo, el Eibar, al que ganó en San Mamés (3-1) y al que visitará en la próxima jornada; a dos puntos del sexto, una Real Sociedad a la que tiene el 'average' ganado; y a cuatro del quinto, el Villarreal, los leones esperan que mañana sea el arranque del asalto definitivo a la clasificación europea que tienen entre ceja y ceja desde el inicio del curso.



Para ello, Valverde tiene a toda su plantilla disponible y la posibilidad de, tras descansar una semana, echar mano de su once de gala. El compuesto por Kepa, entre palos; De Marcos, Yeray, Laporte y Balenziaga, en defensa; San José y Beñat en el doble pivote; Williams, Raúl García y Muniain en la línea de tres media puntas; y Aduriz -ya 20 goles esta temporada, 12 en Liga- en ataque.



Apenas existen dudas sobre que Valverde saldrá con ese equipo, aunque ante el Villarreal jugó de inicio Lekue en lugar de Muniain y últimamente está muy contento y destaca la labor de Susaeta en los partidos de San Mamés.



La UD Las Palmas buscará este viernes salir de su crisis como visitante esta temporada y de sobreponerse a las bajas de Prince Boateng, sancionado, y de Jesé, por problemas estomacales.



El equipo de Quique Setién es, junto al Betis, el único de LaLiga Santander que ha encajado al menos un tanto en todos sus desplazamientos, y es el cuarto más goleado en la competición, un lastre que no ha logrado corregir desde hace ocho meses, cuando ganó en la primera jornada al Valencia (2-4), el pasado agosto.



Los isleños cambian su imagen cada vez que salen de Gran Canaria, como demostraron en la reciente doble visita consecutiva de la semana anterior a Celta y Eibar, ante los que cayeron por idéntico marcador de 3-1.



Además, en el equipo amarillo será baja Prince Boateng al cumplir su segundo ciclo de amonestaciones. Muy mala noticia para Las Palmas, no solo por tratarse de su máximo goleador -nueve tantos, uno de ellos al Athletic en la primera vuelta-, sino porque cada vez que ha faltado por algún motivo -seis veces durante la primera vuelta-, los de Setién no pudieron ganar.



La baja del atacante nacido en Alemania será cubierta, con toda probabilidad, por el croata Marko Livaja, como viene siendo habitual cuando Boateng no ha estado disponible.



Además, otra baja importante será la de Jesé, pues el delantero cedido por el París Saint-Germain no se ha recuperado de unos problemas estomacales que ya le impidieron entrenarse este miércoles, mientras que este jueves ha intentado completar la última sesión, y no ha podido, por lo que ha sido convocado Erik Expósito, ariete del equipo filial.



Por el contrario, el central Pedro Bigas se ha recuperado de una contusión en una rodilla que le obligó a ser sustituido en la goleada ante el Betis (4-1).



Las ausencias de los centrocampistas Javi Castellano y Hernán Santana, con problemas físicos durante prácticamente todo el curso, ya han dejado de ser noticia.



Athletic Club y UD Las Palmas se han enfrentado en Bilbao en 33 partidos ligueros, con 25 victorias de los rojiblancos, cuatro de los amarillos y otros cuatro empates, el último de ellos la temporada pasada (2-2). El resultado más repetido -ocho veces- es el triunfo local por 3-0.

Alineaciones probables Athletic Club: Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Muniain; y Aduriz.



UD Las Palmas: Raúl Lizoain; Míchel Macedo, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa; Halilovic, Tana, Vicente Gómez, Jonathan Viera; y Livaja



Árbitro: Estrada Fernández (Catalunya).



Estadio: San Mamés.



Horario: 19.45 hora local