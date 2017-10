Pako Ayestarán: "Quedan aún 28 jornadas"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha dicho tras la derrota ante el Deportivo de La Coruña en el Estadio de Gran Canaria (1-3) que "los milagros no existen" y que la única receta para salir de la actual crisis de juego y resultados es "trabajo, no hay otra".



El técnico vasco considera que su equipo se quedó "fuera del partido" en la segunda parte "por dos detalles", tras el segundo gol del Deportivo como consecuencia de un córner, y un penalti que llegó "después de un saque de banda".



"Hemos empezado bien, y a partir del 1-0 todavía teníamos el control del juego, pero la lesión de Jonathan Viera nos ha dejado un poco sin juego en el medio del campo, y el empate nos ha afectado emocionalmente", ha analizado con respecto a la primera mitad.



Ayestarán sostiene que su equipo "movió la pelota con criterio" y en el último tercio del campo tuvo "situaciones para marcar" y no lo hizo.



Además, ha recalcado que no consideraba este partido una final, "aunque sí importante, de tres puntos, pero quedan aún 28 jornadas".



El preparador guipuzcoano entiende que los aficionados silbaran al equipo, frustrados por seis derrotas consecutivas, a los que ha pedido perdón "por no haber sacado el resultado adelante", pero garantiza que van a poner "todo el empeño para salir de esto", porque los futbolistas "demuestran implicación en el trabajo".



El entrenador vasco se considera "capacitado" para revertir la situación y ha asegurado que no se arrepiente de haberse hecho cargo del equipo canario tras la dimisión del catalán Manolo Márquez, aunque aún no haya sumado un solo punto en la competición liguera desde que aceptó el puesto.