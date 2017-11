Ayestarán: "Estoy centrado en el trabajo y convencido de salir adelante"

Pako Ayestarán, entrenador de Las Palmas fue ratificado en su puesto por el vicepresidente de la entidad amarilla unos partidos más" y añadió que esperan que esté "hasta el final de temporada", sin llegar a asegurarlo.

Posteriormente en rueda de prensa el técnico vasco ha dicho que está centrado en el "trabajo" y que está convencido de que su equipo saldrá "adelante" de la mala situación en la que está inmerso.



"Aunque suene a tópico, ahora se sale con trabajo y centrándonos en lo importante, que es la tarea del día a día. Mañana no sé si va a llover o no va a llover. Yo no puedo hacer nada. Si ayer estaba convencido, hoy estoy mucho más convencido sólo por ver el trabajo y el sacrificio del equipo, que ha demostrado una gran unión", comentó en rueda de prensa.



"Estoy centrado en el trabajo, convencido de que vamos a sacar esto adelante y a partir de ahí no tengo más que decir", agregó.



Ayestarán lamentó que su equipo no aprovechara las pocas ocasiones de las que dispuso ante el Real Madrid. En concreto, citó una de Vitolo en el minuto once, otra de Míchel Macedo que acabó en fuera de juego que no fue para el técnico de Las Palmas y un contraataque dirigido por Vicente que no llegó a buen puerto.



"En el Bernabéu, sabes que las pocas que puedes tener hay que estar acertado. Hay que estar acertados con las pocas ocasiones que hay en este estadio. Ahora mismo, lo que más me preocupa es que sepamos mantener la concentración y este espíritu de equipo el resto de jornadas", declaró.



Además, dijo que en el Bernabéu "lo más normal" es que el resultado se le escape a muchos equipos y declaró que vive su mala situación asilándose del entorno y centrándose en lo importante, que es el trabajo diario.



"Mis jugadores estaban peor la semana pasada que ahora. He visto convencimiento y están convencidos de que este es el camino. No podemos salir orgullosos del resultado, pero hemos tenido nuestras opciones. Los goles han venido de un córner, un golazo del año y otro previo a una falta que no se ha pitado. No estoy satisfecho, pero hay cosas positivas", comentó.



Por último, cuestionado por si el choque ante el Levante es una final, respondió que eso no es así porque un partido definitivo se da cuando ya no hay otra opción.



"Cuando hay más opciones no es un final. Pero es un partido muy importante, no quiero restarle importancia", concluyó.