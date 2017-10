El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, se ha pronunciado s obre la decisión de que el partido se disputase a puerta cerrada y los rumores de que se iba a suspender: "No hemos estado pendientes de ningún tipo de noticia convencidos de que el partido se iba a jugar y hemos preparado todo en ese sentido. Hemos seguido todo el proceso habitual para jugar el partido. Ha sido correcto jugar el partido".



Ayestarán cree que se ha hecho "lo correcto" jugando a puerta cerrada.



"He tratado de que ellos (los jugadores) se aislen de la situación. Son situaciones que se escapan de nuestro control y la hemos afrontado con la mejor profesionalidad posible", ha zanjado.

ha asegurado que el partido contra el Barcelona en el Camp Nou, a pesar de la derrota por 3-0, "es un buen punto de partida para seguir evolucionando".



Después de debutar con derrota en el banquillo del equipo canario, el técnico vasco ha reconocido que "no está contento" con el resultado, si bien ha subrayado que "hay cosas positivas"



"Hemos hecho un buen primer tiempo y hemos sido capaces de discutirle el balón al Barcelona. No nos hemos podido poner por delante y cuando el Barcelona ha hecho un paso adelante nos hemos apresurado un poco y el Barcelona en esa situación te penaliza", ha analizado en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.



"Sabíamos que no iba a ser fácil, pero estamos satisfechos de lo que hemos conseguido y el equipo ha sido capaz de crear ocasiones. Es un buen punto de partido para seguir evolucionando", ha destacado.