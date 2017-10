Ayestarán: "Si algo está funcionando, hay que tocarlo lo menos posible"

Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, prevé que el partido ante el Deportivo de La Coruña en el Estadio de Gran Canaria será "muy diferente" al del pasado jueves en Riazor, donde su equipo se impuso por 1-4 en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



El técnico vasco está "seguro" de que el choque poco tendrá que ver con el disputado en tierras gallegas, entre otras cosas porque aquel quedó "condicionado" con la expulsión del jugador local Juanfran en el primer tiempo.



"Ojalá que nos pongamos 2-0 tan pronto como allí, pero es probable que no; ahora nos conocemos más los dos equipos y el partido nos va a exigir mucho, no va a ser fácil", ha explicado en la conferencia de prensa previa de este mediodía.



Fiel a su costumbre, Ayestarán no ha dado ni una sola pista de la alineación, ni siquiera si volverá a utilizar al portero argentino Leandro Chichizola en la competición liguera tras haber jugado Raúl Lizoain en la Copa, pero sí ha reconocido que están en una fase en la que "los automatismos tienen que cuajar", y por eso no quiere realizar muchos cambios de un partido a otro.



"Tenemos que buscar la mejor combinación, también en función del rival y del partido, porque el equipo necesita coger poso en el campo, y si algo está funcionando, hay que tocarlo lo menos posible", ha dicho.



Pese al 1-4 del pasado jueves, el técnico guipuzcoano sigue detectando problemas en su equipo.



"Somos exigentes, necesitamos seguir trabajando esos detalles, como a nivel defensivo cuando perdemos la pelota", ha comentado cuando se le ha recordado que en Riazor volvieron a encajar un gol pese a estar en superioridad numérica sobre el campo.



Ayestarán cree que su equipo debe "sobreponerse a la mínima frustración" cuando reciban un golpe durante el encuentro, y "coger la velocidad de crucero durante un partido completo".



Con respecto a los internacionales Vitolo y Jonathan Viera, ha admitido que cuando el equipo no tiene fluidez en la salida de balón, ambos tienen que ayudar en esa faceta, pero lo ideal sería que estuvieran "diez o quince metros más adelante", porque el fútbol "mejora" cuando la pelota pasa por ellos.