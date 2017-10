Ayestarán se aferra a los "brotes verdes"

Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, ha dicho en La Coruña que pondrá en Riazor ante el Deportivo la "mejor alineación" para obtener "un buen resultado" en el choque de la Copa del Rey, que afrontarán "como el más inmediato", pese a que el lunes tendrán al mismo rival en Gran Canaria en la décima jornada de LaLiga Santander.



El técnico guipuzcoano ha señalado en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva de Abegondo que el equipo amarillo ha tenido algunos "brotes verdes" que pretenden "mantener durante más tiempo", y se ha referido en concreto al primer tiempo en el Camp Nou ante el FC Barcelona, a los primeros 20 minutos ante el Celta, y al primer tiempo del domingo pasado en Villarreal.



Esos tres partidos que ha dirigido se saldaron con derrotas abultadas, por lo que Ayestarán reconoce que "no es suficiente, porque en la primera curva nos salimos. Tenemos que seguir mejorando, ajustando el equipo y que el resultado venga como fruto de la evolución de nuestro juego", ha explicado.



El entrenador del equipo isleño considera, ante el choque de este jueves, que cuando un llega tras una racha de partidos perdidos, "la Copa puede servir de punto de inflexión".



En cuanto al posible debut del centrocampista catalán Sergi Samper, se ha limitado a decir que ya es "uno más", una vez recuperado de su lesión muscular.



El preparador vasco también se ha referido al cambio de entrenador en el rival, tras la destitución ayer de Pepe Mel y la llegada de Cristóbal Parralo, técnico del filial, pero sin entrar a valorar en profundidad la decisión del club gallego al no disponer de toda la información.



"Es algo que no está en nuestras manos, que no podemos controlar; no conocemos al entrenador que entra, y aunque el Deportivo perdió el lunes contra el Girona (1-2), fue un partido que pudo haber empatado y creo que es un equipo que sigue vivo".



El preparador vasco ha destacado del conjunto gallego que tiene centrales "con buen salida de balón desde atrás", un centro del campo "equilibrado" y delanteros peligrosos, por lo que presupone que a la UD Las Palmas le va a "costar" sacar un resultado positivo en Riazor de cara al choque de vuelta.