Ayestarán: "El resultado no refleja el global del partido"

Pako Ayestarán, entrenador de la UD Las Palmas, manifestó, al término del encuentro ante el Celta, que el resultado final de 2-5 no reflejó "el global del partido", aunque reconoció que tras encajar el 0-2, su equipo actuó en muchas fases de forma individual.



"En una derrota, el primero que levanto la mano soy yo, pero el resultado no refleja el global del partido, el primer tiempo ha marcado el encuentro, ellos han tenido una eficacia del cien por cien en las dos primeras ocasiones, y nosotros no hemos rentabilizado nuestro dominio", esgrimió.



El técnico vasco añadió que "errores puntuales nos han penalizado mucho, y ante tanta adversidad, el equipo no fue capaz de mantener el estímulo. Tanta frustración de llegar y no marcar, más la ansiedad, nos ha hecho perder posiciones y nos han pillado en dos o tres pases interiores que han finiquitado el partido", relató.



Ayestarán admitió que su apuesta con los cambios, pasando a jugar con tres defensas, no salió bien, y pese al duro resultado encajado "se pueden sacar aspectos a mejorar, ser autocríticos, nos quedan muchas cosas por trabajar. Tenemos que crear un equipo, también en la adversidad", advirtió.



En concreto, el guipuzcoano consideró que con el 0-2 "no nos hemos ceñido al guión, buscando situaciones individuales, pero tenemos más potencial del que estamos demostrando, la situación se puede revertir claramente. Tenemos que levantarnos rápido, buscar soluciones y competir en el próximo partido", argumentó.