Carrasco, baja por lesión para enfrentarse a Las Palmas

El belga Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, es baja por una leve peritendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo para el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra Las Palmas, con lo que no entró en la convocatoria de 18 futbolistas de Diego Simeone.



El jugador, que no participó en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y fue sometido a pruebas en la clínica Fremap de la misma localidad madrileña, está "pendiente de evolución", aunque, de momento, ya no viaja este lunes por la tarde para el encuentro de este martes en el estadio de Gran Canaria.



Tampoco viajan el centrocampista ghanés Thomas Partey, que se trasladará en las próximas horas a la concentración de su selección para la Copa África; el italiano Alessio Cerci, que sigue su plan específico para alcanzar el ritmo físico tras su reaparición en competición del pasado 20 de diciembre; el portugués Tiago Mendes, el esloveno Jan Oblak y el argentino Augusto Fernández, lesionados.



Los otros 17 futbolistas del primer equipo, más el canterano Juan Moreno, están dentro de la convocatoria: los porteros Miguel Ángel Moyá y André Moreira; los defensas Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández y Filipe Luis; los centrocampistas Juanfran Torres, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, Nico Gaitán y Koke Resurrección; y los delanteros Kevin Gameiro, Antoine Griezmann, Fernando Torres y Ángel Correa.