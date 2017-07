Castro espera que Vitolo firme "cuanto antes" a pesar de la contraoferta del Atlético de Madrid

El presidente del Sevilla, José Castro, ha señalado que espera que Víctor Machín (Vitolo) rubrique "cuanto antes" su nuevo contrato con el equipo a pesar de la contraoferta del Atlético de Madrid tras confirmarse su renovación con el club hispalense.

Este lunes Castro anunció la renovación de Vitolo, pero en la noche el club madrileño contraatacó con una oferta al futbolista de cinco millones al año, doblando la cantidad que le ofrecía el club andaluz.

Tras producirse esta nueva situación cuando parecía todo cerrado, el presidente del Sevilla ha explicado durante la presentación del delantero colombiano Luis Muriel, que tiene un "acuerdo firmado por escrito con sus agentes y su padre, donde está la aceptación del tiempo, del dinero, de todo" y sólo están "a la espera de la firma del contrato".

Estos documentos recogen que el jugador grancanario amplía su vinculación con el club hispalense en dos años más, hasta 2022, y su cláusula hasta los 50 millones y, según ha precisado Castro, quien detalla que el jugador grancanario no pudo suscribirlo el lunes "porque estaba fuera" y llegó "de madrugada" a Sevilla, pero ha insistido de forma reiterada en que esperan que esos documentos "se firmen" este mismo martes por parte del futbolista canario.



"Hablé anoche con él, cuando llegó, y durante este martes o miércoles supongo que se firmará el contrato", ha indicado el mandatario, que ha asegurado que aún no ha conversado con Vitolo ni con Bahía, la empresa que lo representa, para tratar sobre este jugador.



Castro ha incidido en que el club sólo puede decir que tiene "un acuerdo por escrito" con Vitolo, "cruzado con sus representantes y de acuerdo con sus padres, de aceptación de las cinco temporadas y a falta de firmar el contrato".



"Sólo puedo hablar de lo que tenemos: varios documentos por escrito que comprometen al club y al jugador a las próximas cinco temporadas, sólo a falta del contrato. Lógicamente no lo podía firmar porque estaba fuera, y lo lógico es que se firme cuanto antes", ha recalcado.



Ante las preguntas sobre un posible cambio de opinión por parte del internacional, Castro ha reiterado que tienen "un acuerdo con el jugador" y "documentos por escrito que acreditan" ese extremo y que fueron "aceptados por su representante y por su padre, por vía telemática", y ha aseverado que lo que están "esperando es que se firme".

Sin embargo, e l diario Marca ha publicado que el atacante se encuentra en Madrid acompañado por su padre y por Margarita Garay, directora general de Bahía, su empresa de representación