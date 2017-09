Castro dice que está "muy dolido" con Vitolo y anuncia "acciones jurídicas"

El presidente del Sevilla, José Castro, dijo que está "muy dolido" con la marcha de Víctor Machín 'Vitolo', fichado por el Atlético de Madrid -con Las Palmas como paso previo- tras tener acordada su renovación, según el club andaluz, y afirmó que la entidad ultima las "acciones jurídicas" que emprenderá.



"Evidentemente no estoy dolido, estoy muy dolido. No quiero hablar de algo que seguro que va a tener un recorrido largo. Habrá acciones jurídicas y no quiero decir nada que pueda estropear" ese procedimiento, recalcó este lunes el mandatario sevillista en la Cope Sevilla.



Reiteró su intención de defender los intereses de su club en el caso Vitolo, después de que el Atlético pagara los 35,7 millones de euros de su cláusula y acordara su marcha a la UD Las Palmas para incorporarlo en enero, cuando, según el Sevilla, el extremo ya había dado su consentimiento a todos los términos de su renovación.



"Yo, cuando doy mi palabra, la cumplo siempre; siempre es siempre, pero si además la dejo por escrito por un determinado medio, con más motivo", aseguró Castro, que precisó que el consejo de administración decidirá "los pasos a seguir" bajo el asesoramiento del experto en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo.



Según el dirigente, el club "ha aceptado un estudio jurídico de Juan de Dios Crespo" y este lunes tienen previsto reunirse con él para adoptar las decisiones oportunas sobre este caso.



También se refirió al francés Steven N'Zonzi, por quien este verano se han interesado varios grandes de Europa sin que finalmente se recibieran ofertas formales por su traspaso, y señaló que se queda con que "un jugador vital e importante" como el medio galo continúa "a las órdenes del entrenador (Eduardo Berizzo) para conseguir objetivos importantes".



Aseveró que lo que quieren es que N'Zonzi "se quede mucho tiempo aquí, y seguro que estará contento, no se preocupe", espetó.



Castro expresó, además, su tranquilidad ante la próxima Junta General de Accionistas, tras los últimos movimientos de oposición protagonizados por su exvicepresidente, el dimisionario José María del Nido Carrasco, e hizo hincapié en que "lo importante" es que están "en una entidad que por tercera vez consecutiva está en Champions".



"Mañana vamos a Anfield para jugar la Champions. Eso es lo que me gustaría que tuviéramos en la cabeza... ¡Cómo hemos disfrutado en estos años! Eso es lo verdaderamente importante", incidió el presidente sevillista, que cree que la junta será "exitosa en lo económico y en lo deportivo", y eso es lo que "realmente" interesa.



Sobre los retos que tiene por delante el equipo, mostró su ilusión porque han hecho "una plantilla importante" a partir de la cual "hay que conseguir objetivos", pues recordó que este verano el Sevilla "ha hecho el mayor esfuerzo económico de su historia" en fichajes, "el mayor en LaLiga quitando al Barcelona", y "todo el mundo coincide" en que tiene "un plantillón", pero ahora "toca demostrarlo" en el campo.



Añadió que "en Liga el objetivo es el máximo, teniendo en cuenta que hay dos clubes por encima y otro que nos dobla en presupuesto", pero en fútbol "todo puede ocurrir", aseguró que irán a por la Copa y deseó llegar por primera vez a cuartos de la Liga de Campeones.



Castro también afirmó que están "enormemente contentos" con el argentino Toto Berizzo porque cree que, aunque ha habido muchos cambios y aún debe seguir adaptándose, "es el entrenador ideal".