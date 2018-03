El Celta y la UD Las Palmas miden sus necesidades en Balaídos

El Celta de Vigo y la UD Las Palmas miden este lunes sus necesidades en Balaídos, donde el equipo gallego buscará un triunfo para seguir en la carrera por Europa y los canarios alargar su buen momento y, en caso de puntuar y que no lo haga el Levante ante el Espanyol, dormir fuera de la zona de descenso veinte jornadas después.



La victoria del Girona en Villarreal y el empate del Eibar en Riazor dejan sin margen de error a un Celta que sigue mostrándose muy irregular, alternando buenas actuaciones con partidos desastrosos como el de Getafe.



A eso se suma la excesiva dependencia de Iago Aspas y Maxi Gómez para hacer gol y los enormes desajustes defensivos que continúa ofreciendo cada fin de semana el conjunto dirigido por Juan Carlos Unzué, que volverá a realizar cambios en su once.



Se da por segura la vuelta del argentino Gustavo Cabral al centro de la defensa tras cumplir sanción en Montilivi. Formará pareja con Sergi Gómez, mientras que en los laterales continuarán Hugo Mallo y Jonny.



El escaso protagonismo del chileno Tucu Hernández, el "pulmón" del Celta bajo el mando de Berizzo, sigue llamando la atención. Unzué apenas cuenta con él y su salida en verano será una realidad si el técnico navarro continúa en el banquillo de Balaídos.



Iago Aspas y Maxi Gómez son indiscutibles en la línea de ataque. Las dudas están en el centro del campo. Wass parece fijo en el extremo derecho y Lobotka como organizador. Quedan dos plazas: Emre Mor y Pione Sisto optan a ocupar el costado izquierdo; Radoja, Hernández o Jozabed completarían la medular.



La UD Las Palmas llega a Vigo reforzada en su moral después del insospechado pero meritorio punto sumado en el Estadio de Gran Canaria ante el FC Barcelona (1-1), y la posibilidad de salir de los puestos de descenso, aunque con notables bajas, en particular la de su máximo goleador, el argentino Jonathan Calleri, sancionado por acumulación de tarjetas.



Hasta seis jugadores más, todos ellos por lesión, no podrán estar en Balaídos, por lo que Paco Jémez, entrenador del equipo canario, ha tenido pocas dificultades para realizar la convocatoria porque se lleva a todos los profesionales que tiene disponibles.



Jémez ha citado además al delantero centro del filial, Erik Expósito, y al también canterano Benito Ramírez, extremo izquierdo, para completar la lista, formada por 19 futbolistas, por lo que deberá descartar a un jugador antes del choque.



A las conocidas bajas de Bigas, Momo, Emenike y Gaby Peñalba se han unido también las del lateral Dani Castellano y del extremo Jairo Samperio, con lesiones musculares ante el Barcelona y quienes estarán de baja en los próximos encuentros.



Así, Jémez alineará a la defensa que acabó el partido ante el líder, con el brasileño Míchel Macedo en el lateral derecho y el uruguayo Matías Aguirregaray en el izquierdo, mientras que para sustituir a Jairo se postulan Hernán Toledo y Nacho Gil, aunque éste último fue el descartado ante el conjunto de Ernesto Valverde.



Más difícil lo tendrá el técnico isleño para suplir la importante baja de Calleri, ya que su sustituto natural, el nigeriano Emmanuel Emenike, continúa lesionado, por lo que el entrenador deberá elegir entre el ariete del filial o jugar sin delantero centro puro.