El 'Choco' reaparece ante el Nàstic de Tarragona, colista de la Segunda División

El Nàstic, en el estreno de Juan Merino como técnico, quiere empezar el año con una victoria que le dé esperanzas frente a un Tenerife que ha fijado sus aspiraciones en el ascenso y recupera al delantero hondureño Anthony Choco Lozano, tras más de dos meses lesionado.



El colista de la Liga 1/2/3 inaugura año y también entrenador después de la salida inesperada de un Vicente Moreno que ha dejado al equipo grana a seis puntos de la zona de salvación.



Juan Merino, nuevo técnico del Nàstic, se hizo cargo del equipo durante una semana y media y ya tiene en su mente a un equipo que dote a la plantilla de la estabilidad perdida en las últimas jornadas.



Cinco derrotas consecutivas antes de la parada por fiestas navideñas no auguraban buenos tiempos para un equipo que ha recibido hasta la fecha a tres nuevos jugadores; Achille Emaná, Luismi y Manu Barreiro.



El primer equipo que puede presentar Merino es una incógnita, puesto que el técnico realiza los entrenamientos a puerta cerrada. De todos modos se espera que las tres nuevas adquisiciones dispongan de minutos para intentar revertir una situación muy complicada.



El técnico tiene a toda la plantilla a su disposición con excepción de las bajas de Madinda y Djetei, convocados con sus selecciones para disputar la Copa de África en Gabón.



A falta de la incorporación de Bruno Perone, defensa central que aún no tiene el pase internacional para debutar, parece claro que la defensa volverá a ser la formada por Mossa y Valentín, en los laterales, y Suzuki y Xavi Molina en el eje central.



En el doble pivote puede debutar Luismi, aprovechando la ausencia de Madinda, que acompañaría a Sergio Tejera, jugador imprescindible en el Gimnàstic de Tarragona. Jean Luc y Muñiz, por su parte, podrían ser los hombres que acompañen en la medular.



Juan Merino anunció, en la previa del partido, que Achille Emaná tendría minutos pero no parece que sea uno de los elegidos para saltar al campo desde el inicio, hecho que hace que los dos hombres más adelantados del conjunto catalán puedan ser Uche y, el debutante, Manu Barreiro.



En situación contraria se encuentra el Tenerife. Los canarios, que se marcharon a las vacaciones a un punto de la zona de play off, -dos tras la victoria del Valladolid el viernes- afrontan este domingo el choque contra el colista y, posteriormente, disputarán dos encuentros consecutivos en el Heliodoro Rodríguez López.



Después de más de dos meses lesionado, el conjunto chicharrero recupera a uno de sus principales referentes en el ataque, el internacional hondureño Anthony Choco Lozano, que sufrió un problema físico justo cuando empezaba a despuntar la pareja ofensiva que formaba con Amath, actual pichichi insular.



Por el contrato, José Luis Martí no podrá contar con el madrileño Aitor Sanz, por lo que previsiblemente la pareja de mediocentros la formarán Vitolo y Alberto Jiménez.

Alineaciones probables Gimnàstic: Reina; Valentín, Suzuki, Molina, Mossa; Luismi, Tejera, Jean Luc, Muñiz; Barreiro y Uche



CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Carlos Ruiz, Jorge, Iñaki; Vitolo, Alberto; Suso Santana, Aarón, Choco o Cristo y Amath.



Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz)



Estadio: Nou Estadi



Horario: 15.00 horas.