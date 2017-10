La Copa del Rey vuelve al Heliodoro ocho años después

El Heliodoro Rodríguez López acogerá un encuentro de Copa del Rey ocho años más tarde con la visita del RCD Espanyol al CD Tenerife, en la ida de los dieciseisavos de la competición.



El conjunto insular afrontó esta temporada con el reto de conseguir que este campeonato regresase a la isla después de tanto tiempo, para lo que tuvo que superar dos eliminatorias a partido único ante el Rayo Vallecano (0-3) y el Córdoba (1-4).



Sin embargo, el partido llega en una delicada situación para el cuadro chicharrero, que lleva tres partidos consecutivos sin conseguir la victoria en competición liguera y que, sin tiempo prácticamente para preparar el choque, recibirá el domingo al líder de la Segunda División, el CA Osasuna.



José Luis Martí realizará varios cambios en la alineación y dará minutos a algunos de los futbolistas con menos protagonismo en Liga, para un encuentro en el que los blanquiazules tratarán de recuperar las buenas sensaciones en el juego, tras el mal partido del pasado sábado en Lorca.



En el equipo canario arrastra problemas físicos y se perderá el choque el exjugador del RCD Espanyol Paco Montañés, mientras que podría contar con minutos después de su recuperación el experiquito Samuele Longo.



Tampoco estarán disponibles por lesión Samuel Camille y Juan Villar.



El Espanyol llega dispuesto a firmar un buen resultado para no repetir la mala experiencia de la temporada pasada en los dieciseisavos de Copa, donde fue eliminado en esta misma primera ronda por el Alcorcón, en los penaltis.



El vestuario blanquiazul, que viene de empatar contra la Real Sociedad en Anoeta, no se fía de un rival de Segunda división. Actualmente, el Tenerife es noveno en la clasificación con 16 puntos y en casa no ha perdido esta temporada.



El entrenador blanquiazul, Quique Sánchez Flores, modificará su equipo de cara a la Copa. Naldo, Álvaro, Roca y Melendo, sin apenas minutos esta temporada, han entrado en al convocatoria, mientras que da descanso a Víctor Sánchez, Baptistao, Piatti y Jurado. Óscar Duarte, Javi López y Navarro siguen fuera.



El preparador madrileño aprovechará esta competición para dar descanso a varios de sus titulares y rodar a los menos habituales, que intentará convencer a Quique para tener más minutos.



En principio, Diego López se estrenará bajo palos esta temporada, aunque tenía malestar en la sesión de esta mañana y es duda hasta el último momento.



No existen antecedentes entre ambos equipos en la Copa del Rey. De todos modos, los precedentes en la Liga en el feudo canario son favorables al anfitrión: el Espanyol sólo ha ganado en dos ocasiones, mientras que el Tenerife ha vencido tres veces. El resto, cinco empates. La última fue hace ocho años y acabó 4-1. Ficha Técnica CD Tenerife: Carlos Abad; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Aveldaño, Iñaki Sáenz; Alberto Jiménez, Bryan Acosta, Aitor Sanz; Suso Santana, Tyronne y Malbasic.



RCD Espanyol: Diego López; Sergio Sánchez, Naldo, David López, Dídac; Roca, Diop; Hernán Pérez, Sergio García, Granero y Gerard Moreno.



Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 20:30 (hora canara).