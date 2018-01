Dani Hernández admite que es "el primer culpable" de su suplencia

El portero hispanovenezolano del CD Tenerife, Dani Hernández, ha asegurado este miércoles que él es el "primer culpable" de su suplencia en los últimos tres partidos del conjunto blanquiazul de 2017, "por no estar rindiendo como el entrenador quería".



El guardameta ha manifestado, durante la rueda de prensa en la que ha valorado su renovación como blanquiazul hasta junio de 2020, que "mientras la competencia sea sana, es buena para todos".



"Me tocó cambiar el rol, ayudar al equipo desde fuera y traté de hacerlo con buena predisposición, con más esfuerzo si cabe. Las cosas siempre pasan por algo, uno trata de sumar desde el aspecto que le toca. Ahora, seguiré tratando de ganarme la oportunidad para ayudar al equipo dentro del campo y si no aportaré mi granito de arena desde fuera", ha comentado Dani Hernández, quien volvió a la titularidad en el encuentro del pasado fin de semana.

En cuanto a su renovación, el portero ha dicho que tenía claro que quería seguir en el equipo en el que se ha criado, del que es aficionado y con el que ha crecido profesionalmente.



"Los tres puntos en Albacete sabíamos que eran necesarios, era un partido muy importante para nosotros. Eso es lo que importa, que el equipo consiguiera los tres puntos, a pesar de todas las adversidades que tuvimos, es con lo que me quedo", ha insistido.



Dani Hernández ha recalcado que tendrán que "sufrir mucho para ganar cada punto fuera de casa", mientras que ha dicho que en anteriores ocasiones la suerte no les "había sonreído hasta ahora", y "parece que se dio la vuelta" en el partido ante el Albacete.



"Se trata de una categoría muy igualada y nadie te regala nada. El Real Zaragoza pensaba estar mucho más arriba, con un nuevo proyecto este año, con grandes jugadores y es un rival del que no te puedes fiar. Será un campo difícil, plantearán el partido de una manera complicada y hay que tener fe en que vamos a preparar bien el partido", ha concluido el portero.