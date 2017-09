David García espera a un Leganés "encerrado" y "peligroso" al contraataque

El defensa grancanario David García, uno de los capitanes de la UD Las Palmas, espera a un CD Leganés "encerrado atrás" y "peligroso" en los contraataques, en el partido que medirá a ambos equipos el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria en la sexta jornada de LaLiga Santander.



El central isleño, uno de los capitanes del conjunto amarillo, ha destacado del cuadro madrileño que no encaja goles y tiene "jugadores rápidos" para los contragolpes, por lo que intentarán "tener paciencia con la pelota", evitar las "pérdidas" y sumar los tres puntos "con solvencia" para seguir "escalando posiciones".



David García opina que esta temporada, con Manolo Márquez como entrenador, el equipo se adapta al tipo de partido que le espera, y el pasado miércoles en Sevilla "tocaba lo que se vio", y estuvieron cerca de "sacar un punto" en el Sánchez-Pizjuán, donde finalmente cayeron por 1-0.



El defensa de Maspalomas dispuso en el feudo de Nervión de sus primeros minutos en el presente campeonato y ha comentado al respecto que siempre le ha "costado" comenzar cada temporada, aunque el hecho de haber quedado fuera de las convocatorias en los primeros encuentros era una "situación nueva" para él.



David García cree que hizo un "buen partido" en Sevilla pese a la derrota, y se pone a disposición del técnico, pero ha comentado la dificultad que supone tener a "cinco centrales de alto nivel" en la plantilla, cuando normalmente suelen ser cuatro.



Por otro lado, ha reiterado su deseo de cumplir el "reto personal" de ser el jugador con más partidos en la historia de la UD Las Palmas, superando al actual presidente de honor del club, Germán Dévora: "Ya queda uno menos, y también para renovar mi contrato", ha dicho, en referencia a la cláusula que le exige disputar quince encuentros para continuar una campaña más.



En ese partido en Sevilla, ha lamentado que el árbitro permitiera las entradas de los jugadores locales a Vitolo: "Cada vez que recibía la pelota, era falta sí o sí, ellos lo tenían claro", ha subrayado.



En el primer minuto de juego, el propio David García recibió una tarjeta amarilla porque fue a protestar al colegiado "el codazo que le dio Mercado a Vitolo, y la amonestación me la llevé yo; es algo que no se entiende, pero es lo que tenemos", ha dicho.



El capitán amarillo ha añadido que Vitolo ahora está "fastidiado" por la lesión muscular que sufrió en ese partido y que le tendrá aproximadamente un mes de baja, aunque espera que sea "el menor tiempo posible" para "continuar disfrutando de él hasta que se vaya", el próximo mes de enero al Atlético de Madrid.