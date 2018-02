Etxeberria se estrena con el Tenerife ante el peor visitante de la categoría

El entrenador vasco Joseba Etxeberria se estrenará este domingo en el banquillo del CD Tenerife, en sustitución del destituido José Luis Martí, en el partido del Heliodoro Rodríguez López ante el Córdoba, el peor visitante de la Segunda división.



Después del relevo en el vestuario blanquiazul, los tinerfeños tratarán de cambiar la dinámica y comenzar a revertir la situación del equipo, que pasó de luchar por los puestos altos de la clasificación a colocarse a un punto de la zona de descenso.



Será el primer partido con el cuadro chicharrero de Joseba Etxeberria, quien hace una semana dirigió su último partido al frente de la SD Amorebieta y afronta, de esta forma, su primera experiencia en el fútbol profesional como técnico principal, después de haber sido el ayudante de Ernesto Valverde en el Athletic.



Desde su llegada a la isla, el técnico vasco ha resaltado que una de las claves será resetear la mente de sus jugadores para ganar confianza, y ha adelantado que una de las claves de su fútbol será la intensidad y la presión.



Serán baja Aitor Sanz, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y el lesionado Paco Montañés, mientras que podrá reaparecer después de su lesión Samuele Longo, máximo goleador del cuadro insular esta temporada.



El equipo andaluz afronta este tramo de competición sin hacer demasiadas cuentas, solo afrontar cada partido con la idea de ganar y después ver si le salen lo planteado.



El Córdoba, tras reforzarse mucho este invierno para intentar el no caer en la Segunda B, hizo el pasado domingo un buen partido en el Nuevo Arcángel ante el Barcelona B, pero el filial azulgrana le dio la vuelta al marcador y en la fase final se llevó los tres puntos (1-2).



La situación para la formación andaluza quedó aún peor tras ese partido, pero su entrenador, Jorge Romero, ya dijo esta semana ante los periodistas que deben "cambiar rápido el chip" porque llega "otra final y hay que pensar que es una oportunidad".



Para medirse al Tenerife, Jorge Romero no puede contar con Edu Ramos, por lo que puede que sea Aguado su sustituto, mientras que el resto puede repetir en la titularidad que ya gozaron ante el Barcelona B.

Alineaciones probables CD Tenerife: Dani Hernández; Cámara, Jorge, Aveldaño, Camille; Bryan Acosta, Luis Milla; Juan Villar, Juan Carlos, Tyronne; Malbasic.



Córdoba CF: Kieszek; Caro, Aythami, Jesús Valentín, Javi Galán; Aguado, Javi Lara, Aguza, Jovanovic; Narváez; Sergi Guardiola.



Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Horario: 19.00 horas