Etxeberria: "Mi intención es darle un poco de aire fresco a la situación"

El nuevo entrenador del CD Tenerife, Joseba Exteberria, ha asegurado este martes que su intención es conseguir darle "un poco de aire fresco a la situación" del conjunto blanquiazul, sobre lo que ha afirmado que "con trabajo y confianza todo mejorará".



En su presentación oficial como técnico del conjunto insular, en la que estuvo acompañado por Alfonso Serrano, el secretario técnico, ha reconocido que su experiencia en los banquillos "es corta", pero quiere "seguir dando pasos".



"Sé de la importancia que tiene esta identidad y lo que se respira en el Heliodoro Rodríguez López, todos debemos remar en la misma dirección porque el objetivo es común", ha destacado.



Joseba Exteberria, que esta mañana ha conocido a los futbolistas y ha dirigido su primer entrenamiento, ha afirmado que los jugadores están "con ganas de revertir la situación".



El entrenador vasco ha dicho que en esta primera semana no quiere "demasiada saturación de su información" en el vestuario, aunque ha adelantado que su intención es que el CD Tenerife sea un equipo competitivo, que tengan intensidad y un ataque rápido con diferentes alternativas, ya que su intención es jugar a ritmos muy altos.



Etxeberria ha manifestado que no cree en los objetivos a largo plazo, puesto que su experiencia en el fútbol le dice que lo mejor es pensar en el partido más inminente, que será este domingo en el Heliodoro Rodríguez López ante el Córdoba.



"El mensaje es preparar el siguiente partido con todas las garantías. Voy a intentar conjuntar a estos jugadores de gran nivel. Sé la exigencia de la categoría y creo en el trabajo", ha recalcado.



Joseba Exteberria ha informado de que todavía no ha tenido la posibilidad de hablar con José Luis Martí, pero ha señalado que su intención es dialogar con el anterior técnico blanquiazul, porque seguro que le aportará información que le pueda ayudar.



El internacional con la selección española ha comentado que "la exigencia diaria es muy alta, y eso sabemos que conlleva lesiones", en referencia a las bajas que ha tenido el equipo durante la primera vuelta, sobre lo que ha dicho que espera que su equipo tenga continuidad.



Por su parte, Alfonso Serrano, el secretario técnico, ha relatado que Etxeberria es "un entrenador preparado, con mucha hambre y ganas", al tiempo que ha afirmado que José Luis Martí demostró la temporada pasada que "para ser bueno no hace falta experiencia".



"Veremos cómo transcurren estos meses. Nos gustaría ser un club continuista con los entrenadores. A nosotros, nos gustaría que Etxeberria estuviese el máximo tiempo posible porque ello es sinónimo que todo va bien", ha destacado.



Alfonso Serrano ha recordado que los resultados mandan y que, dada la situación del equipo, llegó el momento de "buscar un revulsivo para la plantilla".