Ezekiel buscará en Las Palmas demostrar que puede estar en el Mundial de Rusia

El delantero nigeriano Imoh Ezekiel ha dicho este sábado en su presentación como nuevo futbolista de la UD Las Palmas que espera jugar el próximo Mundial de Rusia con su selección, y que su fichaje por el equipo amarillo es una "buena oportunidad" para alcanzar ese objetivo.



El delantero internacional africano, de 24 años, llevará el dorsal 14 y ha firmado hasta el 30 de junio de 2019 con opción a una temporada más, según ha revelado este sábado el director deportivo del club, Toni Cruz.



Ezekiel llega "ilusionado" y "preparado" para incorporarse de inmediato a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.



El nuevo punta del conjunto canario se considera un "delantero centro" que destaca por su "velocidad", una faceta en la que pueda ayudar a que la Unión Deportiva juegue también "al contraataque".



"Es una gran oportunidad y una experiencia muy valiosa estar aquí y jugar contra los mejores equipos y futbolistas del mundo en una liga de alto nivel", ha apuntado en su presentación ante la prensa.



Ezekiel ha reconocido que su adaptación en Turquía no fue buena, y si no era feliz "era difícil rendir", por lo que rescindió su contrato el pasado mes de noviembre con el equipo Konyaspor, y llega a Gran Canaria con la carta de libertad, condición que le permite fichar ya con el plazo de inscripciones cerrado.



El nuevo delantero amarillo, con experiencia en el fútbol europeo tras su paso por los equipos belgas Standard de Lieja y Anderlecht, también probó fortuna en Catar, en el Al-Arabi, una "experiencia" de la que no se arrepiente aunque tampoco le saliera bien.



Ezekiel coincidió con Etebo, también nuevo jugador de Las Palmas, en la selección olímpica de Nigeria que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) en 2016, donde logró la medalla de bronce, y en el vestuario isleño también tendrá como compatriota a otro delantero, Emmanuel Emenike.



Por su parte, Toni Cruz ha precisado en la presentación del futbolista que Paco Jémez, entrenador del equipo, había pedido un delantero de características "diferentes" a los que ya tenía.



El dirigente ha subrayado que creen en él y prueba de ello es que no solo firma en propiedad por una temporada y media, hasta junio de 2019, sino que tendrán la posibilidad de ampliar esa vinculación.



Cruz ha reconocido que se plantearon el regreso de Thievy, pero no pudo concretarse porque el francés ya había jugado en dos equipos esta temporada, y el elegido fue Ezekiel, que tiene un perfil de delantero "muy diferente al de Emenike y Calleri", y puede aportar "mucha velocidad" al ataque.