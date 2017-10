El FC Barcelona llena de goles un vacío Camp Nou frente a Las Palmas

En un Camp Nou vacío, con la presencia de periodistas, operarios, jugadores y cuerpo técnico, 90.000 personas se quedaban fuera y el árbitro pitaba el inicio. El balón rodaba en lo que parecía un partido de entrenamiento. El Barcelona no conseguía jugar con intensidad y Las Palmas de Ayestarán trataba de aprovechar una oportunidad única de vencer al líder invicto de La Liga adueñándose de la posesión.



Un tiro al palo de Calleri frustró el premio a la buena primera parte de los amarillos, superiores por momentos a los blaugranas (superando en posesión con un 55% a los locales). Pero en la segunda parte Valverde decidió sacar a Iniesta y Rakitic por Paulinho y Aleix Vidal; y cambió el encuentro. El Barça comenzó a tomárselo en serio: Busquets de cabeza abrió el marcador (y su casillero esta temporada) en el 48'.



Y luego Messi. El argentino, que igualaba a Puyol en partidos oficiales con la camiseta del Barça, marcaba dos tantos de exquisita finalización que apenas celebraba en un estadio frío, desangelado, vacío. Porque el fútbol era lo menos importante este 1 de octubre aunque jugase el Barcelona.

Pero, como diría Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. E l duelo empezó con el Barcelona dominando el primer cuarto de hora, si bien no generó muchos problemas al cuadro de Pako Ayestarán.



Sin Iniesta ni Rakitic en la medular, apostó Valverde por un centro del campo inusual con Busquets comandando las operaciones y Paulinho y Denis buscando conectar con Messi, Suárez y Aleix Vidal, el tridente atacante.



No obstante, el jugador más activo en los primeros minutos fue Sergi Roberto. Situado como lateral, el polivalente jugador de Reus se inventó el primer disparo peligroso que el argentino Chichizola resolvió sin muchos problemas.



A pesar del dominio azulgrana, Las Palmas no sufría demasiado en defensa y, cuando podía encadenar cuatro toques seguidos, llegaba con facilidad al área azulgrana.



En el minuto 21, Messi servía una falta directa que Leandro Chichizola salvó cuando parecía que el balón entraba por la escuadra derecha y en el rechace el meta reaccionó bien al disparo de Luis Suárez.



Poco después, Denis Suárez desaprovechaba un mano a mano que el meta argentino tapó a la perfección dejando sin ángulo al centrocampista gallego.



En los últimos 15 minutos del primer tiempo, el conjunto visitante empezó a creerse que podía hacerle daño al Barcelona con el balón y generó más peligro al área defendida por Ter Stegen.



Primero fue el marroquí Oussama Tannane que, tras una internada por la derecha, trazó una asistencia dentro del área que Sergi Roberto salvó antes de que el argentino Jonathan Calleri probara el remate.



Sin precisión en la salida del balón y con pocas ideas en la zona ancha, el Barça solo era capaz de llegar con peligro por la banda derecha. En éstas, Sergi Roberto trazó un centro preciso en el interior del área que Paulinho cabeceó desviado.



Pero la ocasión más clara de los primeros 45 minutos la tuvo Calleri que remató al poste un centro de Tannane, que fue un auténtica pesadilla para Jordi Alba.



Tras la reanudación, el Barça recuperó el control del balón.



Lo consiguió con una marcha más, asediando la portería visitante. Avisó primero Messi con un lanzamiento de falta que rechazó Chichizola. Volvió a aparecer la mano salvadora del meta argentino evitando el gol de Rakitic tras un potente derechazo. A la tercera fue la vencida y en la salida de un córner, picado por Messi, Busquets abrió la lata con un sutil cabezazo.



Poco después Messi, arrancando desde la derecha, tuvo un mano a mano con Chichizola, que volvió a aparecer para salvar con su cuerpo el segundo tanto de los locales.



Mimaba el balón el Barcelona, mientras el Las Palmas, más rezagado, solo generaba peligro a la contra sin renunciar a posesiones largas. En éstas, un omnipresente Tannane se inventó una internada por la derecha al que solo le faltó culminar con una buena finalización.



En el Barcelona, Messi y Suárez eran los principales argumentos ofensivos de su equipo, aunque les faltó algo de puntería en el remate final. De hecho, el uruguayo desaprovechó un uno contra uno ante Chichizola pero antes de regatear al guardameta se dejó caer dentro del área.



El argentino no perdonó, al fin, en el minuto 70 y dejó el partido encarrilado. Denis trazó una asistencia sutil para el desmarque del 'diez' azulgrana que dejó sentado con un recorte Chichizola y marcó a placer el segundo.



Con el Las Palmas rendido, Messi sentenció en el 76 con una jugada de fugaz que empezó el argentino en la zona ancha tocando para Iniesta, que encontró a Suárez y el uruguayo cedió en la frontal para el rosarino que definió con un disparo raso.



En un encuentro silencioso y extraño, el Barcelona consiguió culminar uno de los objetivos de Valverde: sumar 21 puntos de 21 posibles en LaLiga Santander en un primer tramo de calendario más accesible que el de sus rivales.