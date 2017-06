Germán Sánchez: "Tenemos que ir a Getafe con el pensamiento de ganar"

El central gaditano del CD Tenerife Germán Sánchez, ha asegurado que, a pesar de que el 1-0 logro en el encuentro de ida es una buena renta, todavía "no está todo hecho", por lo que deberán ir a Getafe "con el pensamiento de ganar".



El zaguero ha resaltado que, aunque están "un poco cansados en general", tienen "ilusión y ganas" por que llegue el encuentro del próximo sábado, ya que han demostrado que son "un equipo con bastante orgullo y sacrificio".



"Tuvimos ocasiones para ampliar el marcador, pero son un equipo bastante bueno y se acercaron a nuestra portería", ha agregado.



Germán Sánchez ha relatado que durante la temporada se ha visto que el cuadro chicharrero es capaz de "ganar en cualquier sitio y contra cualquier rival", y ha reiterado que no irán al Coliseum Alfonso Pérez a "defender el resultado, sino a ganar".



El jugador andaluz ha insistido en que "marcar" es importante para el equipo blanquiazul, mientras que ha advertido de que el choque "será diferente al de ayer. Querrán meterle intensidad y ritmo para que lo pasemos mal, por lo que tenemos que ser todos solidarios para evitarlo".



También ha afirmado que las dificultades que se encontró el Getafe para crear ocasiones de gol no son "mérito solo de la defensa, sino de todo el equipo".



El zaguero ha recalcado que deben tenerle "mucho respeto" al equipo de José Bordalás y ha insistido en que la eliminatoria "allí será otra historia".



"Es un equipo que de tres cuartos de campo hacia arriba es muy peligroso. Con la mínima te hacen un gol", ha concluido.