El numantino Grego Sierra se disculpa con Paco Montañés por lesionarle

El atacante del Tenerife Paco Montañés, ha relatado hoy que el jugador del Numancia Grego Sierra le telefoneó en el día de ayer para disculparse por la entrada que le hizo en el partido del pasado fin de semana y que le provocó una lesión por la que estará tres meses sin jugar.



Paco Montañés ha comparecido este miércoles en rueda de prensa, después de que se haya confirmado que sufre un esguince grave en el tobillo que le impedirá jugar en los próximos meses.



El jugador del cuadro chicharrero ha agradecido el detalle de su compañero en pedirle disculpas, sobre lo que ha dicho que "al final son circunstancias que pasan en el campo porque es fútbol".



Paco Montañés ha comentado que la jugada en la que se produjo la lesión "tiene poca explicación", puesto que todos los jugadores que estaban cerca se quedaron parados porque "pensaban que pitaría falta".



"Cuando recibí la entrada, pensé que hasta podría sacarle roja, ya que sentí como venía por detrás y me daba una patada bastante fuerte. Todos nos quedamos parados. Justamente en esa jugada Aitor Sanz también me dijo que iba un poco cabreado porque no había pitado falta y, al final, derivó en una jugada con dos acciones que terminan condicionando el resto del partido al ser expulsado el centrocampista blanquiazul", ha comentado.



"Enseguida me di cuenta de que era algo malo y, aunque intenté entrar, fue imposible. La mala suerte es que me pilla con el pie apoyado y, en esos casos, las lesiones son algo más graves", ha reconocido.

Tres meses de baja

Montañés estará en torno a tres meses de baja, como detalló e l parte médico de la entidad tras las pruebas realizadas, que complementan a las que se le hicieron justo después del partido.

Juan Villar aún se encuentra con molestias en el tobillo; Samuele Longo ya se encuentra en la fase final de la recuperación de su microrrotura en el bíceps femoral del muslo derecho; Samuel Camille continua con la recuperación de su rotura muscular y Aitor Sanz no podrá jugar el sábado en el Estadio Francisco Artés Carrasco ante el Lorca, por sanción.