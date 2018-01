Japón acaricia la Copa del Atlántico tras vencer a la República Checa

La selección de Japón ha vencido este miércoles a la de la República Checa por 0-1, en la segunda jornada del 44 Torneo Internacional Juvenil Copa del Atlántico de fútbol que comenzó este martes en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y se jugará revalidar el título este viernes contra España.



El combinado asiático suma así su segunda victoria en dos jornadas, y en ese encuentro decisivo contra la selección española le valdría un empate para revalidar el título conquistado el año pasado ante el mismo rival.



Un gol de Yosuke Hanya nada más iniciarse la segunda parte, de fuerte disparo -el balón entró en la portería tras dar en el larguero- ha sido suficiente para que Japón lograse tres nuevos puntos y vuelva a demostrar que es un firme candidato a ganar esta edición de la competición atlántica.

En el otro partido de la jornada la selección española sub'19 ha goleado a la de Canarias (0-4). Tras el empate en la primera jornada ante la República Checa (1-1), el combinado entrenado por Luis de la Fuente estará obligado a vencer al equipo asiático, vigente campeón del torneo, si quiere lograr el título que perdió el año pasado ante este mismo rival, cuando cayó por 0-2.

España no ha tenido excesivos problemas para superar hoy a la selección de Canarias, a la que ya dominaba por tres goles de diferencia al descanso.



El primer tanto llegó en el minuto 20 por mediación del capitán Jordi Mboula, jugador del Mónaco, tras controlar un preciso pase dentro del área, hacer un quiebro a su defensor y batir de fuerte disparo raso al guardameta isleño.



Pedro Ruiz aumentó la cuenta once minutos después, y el jugador del Real Madrid firmó su particular doblete en el minuto 37, dejando el partido sentenciado en la primera mitad.



A tres minutos para el final del choque, el valencianista Álex Centelles hizo el definitivo 0-4 -el mismo resultado del año pasado ante Canarias-, al rematar en el área pequeña un veloz contragolpe de la 'Rojita'.



Este jueves habrá descanso y el viernes se disputará la tercera y última jornada de esta competición juvenil con los partidos Canarias-República Checa, a las 16.00, y el decisivo España-Japón, desde las 18.30.