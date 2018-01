Jémez: "El Eibar nos exigirá mucho, será más complicado que ante el Valencia"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, cree que el partido de este sábado ante el Eibar probablemente será "más complicado" que el del pasado miércoles ante el Valencia (1-1), ya que prevé que el conjunto vasco les va a "exigir mucho", y si no compiten a su nivel, tendrán difícil sumar los tres puntos.

Jémez considera sus jugadores tendrán que "trabajar muy bien", porque el rival es "más complicado de lo que parece", y aunque en su filosofía siempre ha primado el buen juego, la situación de la Unión Deportiva -colista de LaLiga Santander- le obliga a tener que sumar la victoria mañana.

"Tendremos que dar lo mejor de nosotros para controlar las virtudes del rival. Es un partido mucho más complicado que el del Valencia, eso ya lo saben los jugadores, nadie vendrá a regalarnos nada, ellos nos van a exigir a nivel físico y defensivo, y si competimos por debajo de su nivel, lo tendremos muy difícil", ha explicado este mediodía en rueda de prensa.

Jémez ve a sus jugadores con "ilusión" tras el partido copero ante el Valencia, en el que comenzaron a "conectar con la grada", pero aún no está del todo satisfecho con el rendimiento porque, a su juicio, sus jugadores deben ser más profundos y crear más ocasiones de gol.

En ese sentido, considera que tener la posesión a 60 metros de la portería rival "no es tener talento", y exige a sus futbolistas que creen más oportunidades o lo tendrán "difícil" para ganarse un puesto con él.



El técnico isleño valora como muy importantes los dos partidos que restan para acabar la primera vuelta, el de este sábado ante el Eibar y el del próximo sábado en Girona, en los que sus jugadores deben dar "todo lo que tienen" porque ganando solo los partidos de casa "no nos llega, en la situación en la que estamos necesitamos sacar puntos de donde sea, y cuanto antes mejor", ha asegurado.

El preparador isleño hará cambios en el once inicial porque, según ha reconocido, quiere ver a todos sus jugadores en acción, que todos se sientan "partícipes", y porque si jugasen los mismos que ante el Valencia sería "un asesinato", en un inicio de 2018 muy cargado, con cuatro encuentros oficiales en diez días.

Jémez ve fundamental que el equipo gane "dos partidos seguidos" porque de ese modo se equipararían a otros equipos de la clasificación, pero avisa de que no deberán hacer "un drama" cuando pierdan puntos, porque también llegarán "malos resultados" que deberán saber "encajar".

En cuanto al juego, el entrenador del equipo amarillo es consciente de que deben "defender y atacar mejor", y exige a sus futbolistas más prestaciones ofensivas, "posesión con progresión", porque "tener calidad a sesenta metros del área contraria no me vale, eso se tiene que acabar, y los futbolistas que no generen ocasiones de gol no pueden jugar conmigo", ha zanjado.

A su juicio, la Unión Deportiva tiene que "recuperar muchos puntos en poco tiempo", y la única forma es "marcar goles", pero para ello hay que "tirar más a portería".