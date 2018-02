Jémez: "Empatar en Bilbao, de entrada, no es un buen resultado"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha dicho este jueves que un empate en San Mamés ante el Athletic Club no sería de entrada un buen resultado para su equipo, y no cree que el conjunto vizcaíno esté atravesando por un mal momento en la competición liguera.



El técnico del equipo amarillo ha dicho en rueda de prensa que el rival tiene "grandes jugadores en todas sus líneas", con un "poderío físico espectacular" y objetivos "muy distintos" a los de la Unión Deportiva; incluso que cambiaría su actual situación por la de Las Palmas, que continúa en zona de descenso.



"Si vamos creyendo que están en un mal momento, ya empezamos a perder el partido", ha confesado ante los periodistas.



Jémez ha analizado a su rival como un equipo que "aprieta, no te deja pensar y tiene mucha intensidad", pero también advierte de que si sus jugadores son capaces de salir de esa presión, pueden hacerle "daño" porque encontrarán "huecos".



En cualquier caso, apunta que Las Palmas lo tendrá que hacer "mucho mejor" de lo que viene haciendo hasta ahora si quiere llevarse los tres puntos del Nuevo San Mamés, estadio que considera "el marco más bonito de esta categoría".



Jémez prevé un partido "bonito" porque ambos equipos saldrán "a ganar sin ningún tipo de reservas", y cree que la Unión Deportiva tendrá el "reto" de lograr dos triunfos consecutivos por primera vez esta temporada, tras ganar el pasado lunes al colista Málaga (1-0), porque los empates "son casi como derrotas, si no los acompañas después con una victoria".



El entrenador isleño ha explicado que aunque Athletic y Las Palmas son dos plantillas "muy distintas" en el aspecto físico, no siempre gana el que más poderío tiene en este aspecto.



"Tenemos que competir al máximo nivel con nuestras virtudes, porque no siempre sale beneficiado el más fuerte físicamente", ha dicho.



En cuanto a nombres propios, Jémez ha asegurado que el central balear Pedro Bigas estaría en condiciones de "aguantar noventa minutos" si lo alinea como titular, una vez recuperado de su lesión de rodilla y novedad en la lista, junto al cántabro Jairo Samperio.



Caso aparte es el del delantero centro Emmanuel Emenike, uno de los refuerzos de invierno, quien ha vuelto a quedar fuera de los elegidos por su estado físico.



"Lo de Emenike es una incógnita", se ha limitado a responder el entrenador, preguntado por cuándo podría debutar de amarillo el ariete africano.

El posible fichaje del nigeriano Imoh Ezekiel

El técnico isleño no ha valorado la posible incorporación del delantero nigeriano Imoh Ezekiel, pero sí ha reconocido conocer las gestiones que realiza el club.



"Si no conociera eso, me tendrían que echar; lo conozco, por supuesto", se ha limitado a contestar cuando se le ha preguntado por la posible llegada del delantero africano, como último refuerzo para lo que resta de temporada, al disponer el club aún de una ficha libre -dorsal 14- para jugadores que se encuentren sin equipo.



Imoh Ezekiel, de 24 años, es un futbolista internacional absoluto con Nigeria que llegaría a la Unión Deportiva con la carta de libertad tras haberse desvinculado del equipo turco Konyaspor, y después de haber brillado en el Standard de Lieja belga.



Ezekiel compartió selección olímpica con el ahora amarillo Oghenekaro Etebo, y en caso de recalar en Gran Canaria compartiría vestuario con el también delantero y compatriota suyo Emmanuel Emenike.