Jémez cree que Las Palmas "no tiene nada que perder" frente al Valencia

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado en Valencia que espera un partido "competido" en Mestalla, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, como a su juicio ya hizo en el de ida, la semana pasada en Gran Canaria, con empate a un gol.



El técnico del equipo isleño considera que su equipo no tiene "nada que perder" ante un "gran equipo", y opina que aunque la prioridad pueda ser la competición liguera, el encuentro le viene "bien" para empezar a detectar "mejoría", que solo puede verse "en competición".



"Es un placer estar aquí y competir contra el Valencia; los que salgan tienen que hacer un buen encuentro, mejorar como equipo, y subsanar los errores que venimos cometiendo", ha explicado Jémez en la rueda de prensa previa al partido, ofrecida este mediodía en el hotel de concentración de la Unión Deportiva en la capital del Turia.



El entrenador del equipo amarillo ha anunciado que tendrán minutos jugadores con menos participación en LaLiga Santander y otros que salen de lesiones, porque es bueno que "todo el mundo participe", para que puedan estar a buen nivel también en la competición liguera cuando sean requeridos.



Jémez ha insistido, como hizo tras la derrota del pasado sábado ante el Eibar (1-2), en que su equipo comete "errores graves" y "desajustes" que espera no se repitan en Mestalla, donde deben ser "más consistentes" para ver ya una "mejoría" en ese aspecto.



Por otra parte, el entrenador grancanario ha lamentado la baja por lo que resta de temporada de Sergi Samper, lesionado de gravedad, un futbolista en el que "confiaba mucho" -ya lo tuvo a sus órdenes en el Granada- y que le podía venir "muy bien" al equipo, pero intentarán "buscar soluciones" ante una inesperada baja obligada con la que no contaban.