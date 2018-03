Jémez: "Solo nos vale ganar en Balaídos"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha manifestado este domingo que a su equipo solo le vale "ganar" este lunes al Celta en Balaídos, un triunfo con el que los amarillos saldrían de los puestos de descenso tras el empate del Levante con el Espanyol en Valencia (1-1), porque sumando "punto a punto" no les va a llegar para lograr la permanencia.



El técnico del conjunto isleño ha elogiado a la delantera del conjunto celeste, y es que entre Iago Aspas (16 goles) y Maxi Gómez (13) totalizan diez tantos más que todo el equipo grancanario.



Al mismo tiempo, ha pedido una mejoría en el ataque de su equipo si quiere aspirar a llevarse la victoria ante el equipo gallego.



Jémez, ante la baja por sanción del argentino Jonathan Calleri, máximo goleador del equipo con siete tantos, no ha revelado quién ocupará su lugar, ni si alineará en su lugar al delantero centro del filial, Erik Expósito, o jugará con un "falso nueve", aunque sí ha reconocido que no "termina de ver" al nigeriano Imoh Ezekiel.



"Cualquiera de las dos opciones nos puede valer", se ha limitado a indicar, aunque lo que sí subraya es que espera más en ataque de los suyos, y que no se repita lo ocurrido en el partido de Leganés, donde Las Palmas no creó ninguna situación de peligro (0-0).



Jémez destaca del Celta que es "un equipazo", muy consistente "en todas sus líneas", cuyo objetivo sigue siendo "entrar en Europa" y que cuenta a su juicio con la mejor delantera del campeonato después de la formada por Messi y Luis Suárez en el FC Barcelona, a la que frenaron el pasado jueves en el Estadio de Gran Canaria (1-1).



"El Celta es un equipo difícil de doblegar, tiene gol, posesión y nos va a exigir mucho si queremos ganar; tenemos que hacer bien las cosas, defender como lo estamos haciendo, pero tirar más a puerta", ha insistido.



El entrenador de Las Palmas reconoce que su equipo ha dado un "cambio radical" en el aspecto defensivo, donde ahora tienen "mucha más solidez", pero sigue esperando que sus jugadores se muestren mucho más en ataque.



"Si el partido termina 0-0, al menos que demos la sensación de que hemos podido llevarnos los tres puntos", ha apuntado.



Jémez ha restado trascendencia a los resultados de los otros equipos implicados en la lucha por la permanencia: "Lo importante es lo que hagamos nosotros, el resto no lo podemos controlar; si no somos capaces de ganar, da igual lo que haga el resto", ha manifestado.



De hecho, el técnico ha entrado en la sala de prensa cuando el Levante dominaba al Espanyol por 1-0, y al final de su comparecencia ante los periodistas ha conocido el empate final del conjunto catalán.



Por otra parte, ante las numerosas bajas para mañana, hasta siete, y la convocatoria de Erik Expósito y Benito Ramírez, de Las Palmas Atlético, Jémez ha dicho que no le temblará la mano para "buscar soluciones en el filial" si no las encuentra en la primera plantilla.