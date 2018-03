Jémez destaca el "altísimo nivel defensivo" de la UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, valoró al término del partido contra el FC Barcelona en el estadio de Gran Canaria (1-1) el "altísimo nivel defensivo" de su equipo y que el punto supone "un refuerzo moral", porque lo normal es que este rival "de diez veces te gane nueve".



El técnico del equipo isleño entró a la sala de prensa poco después de conocer el triunfo del Deportivo Alavés ante el Levante en Mendizorroza (1-0), resultado con el que Las Palmas alcanza al equipo valenciano, ambos con 20 puntos, aunque los amarillos sigan en la zona de descenso por la diferencia general de goles.



"Este punto nos refuerza por conseguirlo frente al Barcelona", dijo Jémez ante los periodistas, tras analizar que vio "cosas positivas" en su equipo, funcionando como tal, con muchas ayudas y con capacidad "para sufrir", a un "nivel altísimo" en defensa.



También subrayó que el Barcelona "no ha tenido ocasiones claras gracias a la valentía que hemos tenido", defendiendo "con valentía y criterio en zonas adelantadas".



El entrenador del equipo amarillo no quiso entrar en la polémica arbitral por las decisiones de Mateu Lahoz, de las que se quejó su homólogo Ernesto Valverde, aunque sí reconoció que el portero Chichizola tocó el balón con la mano fuera del área, pero no sabe qué interpretó el colegiado valenciano, y que en la acción del penalti que supuso el empate fue también por unas manos.



Jémez cree que, a pesar del punto sumado, aún tienen "un largo trabajo por delante" para salir de la zona de descenso, con la siguiente parada el próximo lunes en Vigo, ante el Real Club Celta.