Jémez: "Hay que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan su tarde"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha dicho este sábado que espera seguir viendo "mejoría" en su equipo en el partido que disputará en el estadio Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, "uno de los mejores conjuntos de Europa y del mundo", ante el que deberán hacer un encuentro "perfecto" para ganar.



El técnico del equipo isleño espera que sus futbolistas salgan "sin complejos" pero es consciente de que para llevarse los tres puntos, también influirá que el rival "no tenga una buena tarde".



En cualquier caso, el choque le servirá para conocer los límites de su equipo ante otro "que en teoría es superior" y que les "exigirá mucho".



Jémez considera al Atlético un "especialista" en aprovecharse de los errores del rival, por lo que tendrán que estar muy concentrados para no equivocarse y tener así posibilidades de sacar un resultado positivo del nuevo coliseo rojiblanco.



"Es complicado competir contra este tipo de equipos, porque sin hacer un gran partido, tienen recursos suficientes para ganarte, intentaremos no equivocarnos, son tres puntos con los que nadie cuenta, como los del Valencia, y en dos semanas podríamos ver las cosas de otro color", ha dicho ante los periodistas.



Jémez asegura que su equipo tiene "mucho que mejorar", que no deben engañarse por la victoria del pasado sábado, y no le da tanta importancia al aspecto táctico como a la "mentalidad" que muestren sus jugadores a la hora de atacar y defender.



Lo que sí tiene claro es que deben mostrar "regularidad y progresión" en el juego, y si ello no sirviera para ganar, que lo sea para el siguiente partido, en el que recibirán al Málaga, rival directo por la permanencia, el lunes 5 de febrero.



Jémez tiene también claro que la Unión Deportiva necesita "muchos puntos para hacer historia", porque nadie se ha salvado del descenso con solo once puntos en la primera vuelta. "Pasaremos momentos duros, pero la recompensa es muy grande", ha puntualizado.



Por otra parte, y en el capítulo de fichajes que aún no se ha cerrado, el entrenador amarillo ha descartado más salidas de la actual plantilla así como que vayan a incorporar a un portero, porque considera el puesto bien cubierto con el argentino Leandro Chichizola y el grancanario Raúl Lizoain.



Los objetivos del club para terminar de cerrar la profunda renovación del plantel en este plazo de fichajes de enero son un delantero y un centrocampista que sustituya a Sergi Samper, lesionado hasta final de temporada.