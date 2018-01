Jémez: "Sin mantener la portería a cero no podemos estar en Primera División"

El entrenador de Las Palmas, Paco Jémez, afirmó tras la eliminación de su equipo en Copa del Rey que si el equipo no es capaz de mantener la portería a cero "al menos de vez en cuando" no podrá estar en Primera División.



"Hay que mejorar en defensa, aunque el equipo ha corrido lo que ha podido a pesar de que muchos de los futbolistas que han salido hoy llevaban mucho tiempo sin jugar y han aguantado la primera parte, pero no han podido mantener el ritmo en la segunda", agregó.



También dijo que mientras las fuerzas estuvieron igualadas, aguantaron el tirón, pero señaló que a pesar de esa mejor imagen hasta el descanso, el equipo está todavía muy lejos del objetivo.



El técnico señaló que se ha acabado la Copa del Rey y que lo que les interesa es la Liga y que deben reforzarse y mejorar todos porque no cree que hasta ahora puedan estar contentos con la situación.



Tras recordar que son colistas, destacó que muchos jugadores, no solo Halilovic, deben tener claros los conceptos del juego que deben plantear porque no practican un fútbol para ganar sino que "juegan a otra cosa" y que eso lo deben conseguir a base del trabajo y de progresar poco a poco.



"Con lo que tenemos hasta ahora a lo único que podemos aspirar es a irnos a Segunda División. Más allá de las incorporaciones, que se harán, los que estamos aquí tenemos que dar mucho más", concluyó.