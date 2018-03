Jémez: "Me da mucha pena que se acabe salvando el menos malo"

Paco Jémez, entrenador de la UD Las Palmas, achacó la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo (2-1) a la efectividad del rival, elogió el esfuerzo de sus futbolistas y dejó claro que para él no es un consuelo que sus rivales directos en la pelea por eludir el descenso tampoco hayan ganado.



"La diferencia entre un equipo y otro ha estado en la efectividad, uno cuando las tiene las mete y nosotros no. Aun así hemos sido capaces de ponernos por delante en un campo muy difícil pero con eso no nos ha llegado. Tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos defensivos", indicó.



"El que tuvo la posibilidad de matar el partido hemos sido nosotros pero no lo hemos hecho, y ahí está la explicación de donde está el Celta en la clasificación y donde estamos nosotros", añadió.



Jémez se paró en el partido del debutante y goleador Erik Expósito. "Ha aprovechado su oportunidad, no solo ha hecho el gol sino que nos ha dado mucho trabajo arriba", pero también se mostró satisfecho con lo que han hecho sus compañeros.



"A mí el equipo me tiene ganado porque ahora si veo que cada uno da todo lo que tiene. Poco a poco estamos generando más. No sé si nos dará para salvar la categoría pero con eso es con lo que tenemos que competir", reveló.



Preguntado por los resultados que están obteniendo los cuatro equipos que pelean por eludir el descenso, fue rotundo: "Estamos todos a ver quien es el menos malo, y eso a mi eso no me consuela, me entristece. A mí me da mucha pena que se acabe salvando el menos malo".