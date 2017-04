Jesé no viaja a Bilbao y entra en la convocatoria el canterano Erik Expósito

El delantero grancanario Jesé Rodríguez, con problemas estomacales, no ha entrado en la lista de convocados de la UD Las Palmas que viajará a Bilbao para medirse este viernes al Athletic Club en San Mamés, por lo que ha sido citado a última hora Erik Expósito, ariete del equipo filial.



Jesé no pudo entrenarse este miércoles al padecer un cuadro vírico, y este jueves lo ha intentado en la última sesión prevista en el Estadio de Gran Canaria, pero no ha podido completarla, por lo que será baja para este viernes junto al sancionado Kevin Prince-Boateng.



También han sido excluidos de la lista los defensas David Simón y Aythami Artiles, y los centrocampistas Hernán Santana y Javi Castellano.



Los dieciocho futbolistas de la Unión Deportiva que este jueves por la tarde tienen previsto desplazarse a Bilbao son Raúl Lizoain, Javi Varas, Míchel Macedo, Lemos, Vicente Gómez, David García, Montoro, Livaja, Momo, Roque Mesa, Bigas, Mateo García, Halilovic, Jonathan Viera, Hélder Lopes, Dani Castellano, Tana y Erik Expósito.