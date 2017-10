Jonathan Viera: "Estoy convencido de que podemos darle la vuelta a esta situación"

Jonathan Viera, jugador de la UD Las Palmas, ha manifestado que el partido de Copa del Rey del próximo jueves ante el Deportivo, en el estadio de Riazor, debe marcar "un punto de inflexión" en la errática trayectoria del equipo amarillo esta temporada en la competición liguera.



El jugador internacional, en declaraciones a la emisora oficial UD Radio, ha reconocido que necesitan hacer "un buen partido" en Coruña para "subir la moral" y que los jugadores "se suelten con el balón", después de cinco derrotas consecutivas en LaLiga Santander y con el equipo situado en puestos de descenso.



Además, considera importante que Las Palmas logre mantener "la portería a cero", después de la sangría de goles recibida en los últimos encuentros, hasta totalizar 22 como el conjunto más goleado de Primera.



"Estoy convencido de que podemos darle la vuelta a esta situación, no tengo ninguna duda, pero para ello necesitamos ser un equipo y remar todos en la misma dirección", ha declarado en Valencia, antes de viajar hacia Galicia.



Viera, como ya hizo al término del choque del pasado domingo en Villarreal (4-0), ha reiterado que el grupo "no puede bajar los brazos" después de encajar el primer gol, así como que "no tiene la fluidez de antes, ni algunos jugadores la confianza necesaria, y eso se nota en el campo".



El capitán del equipo amarillo no esconde que el equipo está atravesando "un bache complicado", pero él se ofrece a "ayudar en todo lo que pueda", aunque para ello tenga que bajar al centro del campo a iniciar la jugada, como le ha pedido el nuevo entrenador, Pako Ayestarán, abandonando así las posiciones cerca del área donde, admite, es "más peligroso".



Viera reconoce su "preocupación" porque "no esperaba" estar a estas alturas en la actual situación, pero confía en que el equipo haga un buen partido el jueves, "sobre todo defensivamente", sin obviar que el choque más importante será el del próximo lunes, de nuevo ante el Deportivo pero en el Estadio de Gran Canaria, en la décima jornada liguera.



"Es una situación complicada, no estamos pasando un buen momento, porque los rivales, con muy poquito, nos hacen daño, y cuando los resultados no llegan, todo se hace más cuesta arriba", ha añadido a su particular análisis del delicado momento de la Unión Deportiva.