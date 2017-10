Jonathan Viera: "Estar aquí con los grandes jugadores ya es un premio"

El canario Jonathan Viera, mediapunta del Las Palmas, mostró su satisfacción por formar parte de la selección española y consideró "un premio", estar junto "a los grandes jugadores".



Viera, que el próximo 21 de octubre cumplirá 28 años, podría debutar como internacional absoluto ante Israel, en un partido al que el conjunto de Julen Lopetegui acude ya clasificado para el Mundial de Rusia.



"Estoy muy contento con el grupo que forma la selección (...), muy contento por estar aquí, llevo tiempo con ganas de venir. Agradezco la oportunidad que me han dado. Estar aquí con los grandes jugadores es ya un premio y aprovecharé el tiempo y la oportunidad", indicó en la rueda de prensa previa al encuentro.



El atacante grancanario también se refirió al encuentro a puerta cerrada que disputó la UD Las Palmas en el Camp Nou, hace una semana: "El equipo estaba preparado para lo que se venía encima. Esperamos que no vuelva a pasar, porque el fútbol es lo que es, un espectáculo, y sin público no merece la pena".