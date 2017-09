Jonathan Viera: "Los principales culpables de la situación del equipo somos nosotros"

Jonathan Viera, futbolista de la UD Las Palmas, ha dicho este miércoles en rueda de prensa que los jugadores son los "principales culpables" de la actual situación del equipo, tras la dimisión del catalán Manolo Márquez, y a la espera de su sucesor antes de visitar el próximo domingo al FC Barcelona.



El atacante isleño ha sido muy claro en sus manifestaciones ante los periodistas al indicar que "seguramente" Paquito Ortiz y Juan Carlos Valerón serán los responsables del equipo amarillo en el Camp Nou porque apenas queda tiempo para que llegue otro entrenador que asuma la responsabilidad de debutar en un escenario tan complicado como el coliseo azulgrana ante el actual líder de LaLiga Santander.



"A día de hoy es difícil que alguien se quiera hacer cargo del equipo antes de un partido como el que se nos viene", ha declarado a los periodistas, para añadir que si no están todos unidos, pasarán "una tarde complicada" ante el equipo de Ernesto Valverde.



"El domingo tenemos que ser serios, disciplinados, y la mínima posibilidad que tengamos la debemos aprovechar, porque si no es así, pasaremos una tarde de pena. El problema es que hay un solo balón, y la mayor parte del tiempo lo tienen ellos", ha expresado.



Viera ha reconocido que ha sido "una pena" la dimisión de Manolo Márquez porque era una persona "magnífica y honesta desde el minuto uno" y tenía una muy buena relación personal con él.



El talentoso jugador grancanario cree que el sistema de juego estaba definido, pero han tenido "poco tiempo" para asimilar los "mecanismos" que pretendía inculcar el técnico catalán, y ha puesto como ejemplo que cuando llegó Quique Setién, en octubre de 2015, también les costó asumir su idea de juego, pero después los resultados fueron notables.



Viera ha calificado como un "batacazo" el 0-2 encajado el pasado domingo ante el Leganés, y ha asegurado que hacía "mucho tiempo" que no vivía un ambiente de crispación en el Estadio de Gran Canaria como el que se respiró durante el encuentro.



"El equipo se merece un voto de confianza, y vendría bien la ayuda de todos porque los jugadores no salimos al campo a perder. Si estamos todos juntos, prensa, futbolistas, entrenadores, club y afición, seremos un equipo más fuerte", ha dicho.



El jugador grancanario ha restado importancia al hecho de que retrase su posición para tener más contacto con el balón e iniciar el juego, y considera que se debe hacer más hincapié "en lo que realmente tiene que mejorar el equipo" para dar un salto de calidad, pero con la "humildad suficiente para reconocer los errores".



Viera cree que cuando el equipo sabe a lo que juega, "todo es mucho más fácil", y la Unión Deportiva lleva un tiempo -desde febrero del año pasado, ha matizado- que las cosas "no están saliendo del todo bien" y esta temporada han empezado igual, "no sabemos para dónde tirar", por lo que tienen que "trabajar para revertir esta situación", aunque subraya que parece que vayan últimos, cuando el equipo ni siquiera está en puestos de descenso.



Siempre con la sombra de Quique Setién de fondo, Viera desconocía que hoy es el cumpleaños del técnico santanderino, ahora en el Real Betis Balompié, al que tiene situado en puestos europeos.



"No lo sabía, le mandaré un mensaje, porque dejó un bonito recuerdo aquí, y aunque hay mucha gente que dice que yo tenía mala relación con él, para nada es así, incluso le regalé una camiseta firmada que puede enseñar", ha comentado el futbolista amarillo.