Juan Villar, primer fichaje del CD Tenerife

El CD Tenerife ha anunciado el nombre del primer fichaje para la temporada 2017/2018, el onubense Juan Villar, quien se ha comprometido con la entidad insular hasta junio de 2020.

El jugador ha reconocido que hace dos años estuvo "a punto" de fichar por el conjunto blanquiazul, pero por "diferentes circunstancias" no dio "el paso" y se decantó por la oferta del Real Valladolid.



El onubense ha destacado, en declaraciones a los medios oficiales de la entidad, que el equipo canario le llamaba "mucho la atención porque están haciendo las cosas bien", por lo que considera que es "un buen momento" para fichar por el equipo isleño.



"En el plano personal, intentaré dar lo máximo de mí, encontrándome lo mejor posible para poder ayudar en lo que pueda al equipo. No me gusta plantearme números ni nada porque al final es difícil que salga lo que te planteas, pero quiero dar lo mejor para el equipo", ha destacado sobre las perspectivas con las que se incorporará al plantel.



Juan Villar ha afirmado que le "gusta mucho" la base con la que cuenta el CD Tenerife, que es uno de los aspectos por los que se ha decidido, ya que tiene "una base de jugadores importantes, que llevan bastante tiempo juntos y se conocen".



Esta continuidad, ha agregado, es "importante" para una categoría como la Segunda División, además de contar con José Luis Martí, un entrenador que está "haciendo un buen trabajo".



"Goles, el trabajo, la velocidad y la búsqueda del espacio para crear el máximo número de ocasiones para el equipo", ha comentado sobre lo que puede aportar al equipo.



Juan Villar ha resaltado que se incorpora a un equipo "con una afición enorme y con un concepto de fútbol muy definido", mientras que ha afirmado que está "mentalizado" de que habrá "mucha exigencia" en la isla después de que el CD Tenerife haya hecho "tan buen año" en el curso recién finalizado.